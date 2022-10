Joe Biden no descarta reunirse con Putin en la cumbre del G20 el próximo mes en Asia

El presidente estadounidense, Joe Biden, no descartó este jueves reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre del G20 el próximo mes en Asia.



"Eso está por verse", declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntó si aprovechará la reunión del G20 en Bali, Indonesia, para hablar directamente con Putin.



La Casa Blanca ya había dicho que no se excluía.



Por el momento ninguno de los dos ha confirmado el viaje y la Casa Blanca afirma que si Putin asiste a la cumbre del G20, entonces el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también debería participar, aunque no sea miembro del grupo.



Biden indicó anteriormente que está "seguro" de que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, si asiste a la cumbre prevista el 15 y 16 de noviembre.



Pero no está claro si Putin y Xi asistirán a la cumbre.



Rusia está aislada internacionalmente desde que invadió Ucrania, mientras que el líder chino ha limitado los viajes al extranjero debido al covid-19.



El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo en una entrevista con Bloomberg en agosto que tanto Xi como Putin asistirían al G20 en persona.