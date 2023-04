Irak condena "bombardeo" turco cerca de aeropuerto en Kurdistán

El presidente de Irak, Abdel Latif Rachid, condenó este sábado un "bombardeo" lanzado la víspera contra el aeropuerto de Suleimaniya en la región del Kurdistán, del que acusa a las fuerzas turcas.



Turquía lucha desde hace décadas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un movimiento que Ankara y sus aliados occidentales consideran como "terrorista". El conflicto se extendió al norte de Irak, donde ambos bandos disponen de posiciones y bases militares.



Le puede interesar: Juez federal de EE.UU. suspendió prescripción y uso de píldora abortiva a nivel nacional



El Kurdistán iraquí, una región autónoma, es objeto de bombardeos puntuales con drones por parte de Ankara, que asegura luchar contra el PKK.



El ejército turco lanzó además varias ofensivas en la vecina Siria contra una coalición liderada por las Unidades de Protección Popular (YPG), combatientes kurdos que considera una extensión del PKK.



Los servicios de seguridad del aeropuerto de Suleimaniya, la segunda ciudad del Kurdistán iraquí, dieron parte el viernes de una "explosión" cerca del muro del recinto. La deflagración, añadieron, no dejó víctimas.



Lea además: Denuncian amenazas contra Juan Manuel Merchán, juez colombiano que lleva el caso de Donald Trump



La presidencia iraquí denunció el sábado en un comunicado que "las operaciones militares turcas contra la región del Kurdistán se repiten" y aseguró que la última registrada ocurrió "contra el aeropuerto civil de Suleimaniya".



"Al condenar estos ataques contra Irak y su soberanía, aseguramos que no haya ninguna justificación legal que permita a las fuerzas turcas continuar" tales acciones, añade el texto.



Una fuente del Ministerio turco de Defensa, que fue contactada por AFP, desmintió cualquier implicación y afirmó que "las fuerzas armadas turcas no realizaron" este ataque.



Lea también: China ensaya "cerco total" a Taiwán en nuevos ejercicios militares



Turquía cerró a inicios de abril su espacio aéreo a los aviones procedentes de y con destino al aeropuerto de Suleimaniya.



Ankara justificó la medida por una supuesta intensificación de las actividades del PKK en la zona, acusando incluso al movimiento de una "intrusión" en el aeropuerto.