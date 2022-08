Investigación revela que el agua de lluvia ya no es potable ni en la Antártida

Investigadores de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y la ETH Zúrich (Suiza) publicaron un estudio en la revista Environmental Science & Technology que asegura que el agua lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo.



Los autores del artículo señalan que las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (Pfas) que se propagan por la atmósfera están en el agua lluvia y nieve en todos los rincones del planeta.



Las Pfas, llamadas ‘sustancias químicas para siempre’ están asociadas con enfermedades como cáncer, problemas de aprendizaje, infertilidad y complicaciones en el embarazo.



"Según las últimas directrices estadounidenses sobre el Pfoa en el agua potable, el agua de lluvia de todo el mundo se consideraría insegura para beber... Aunque en el mundo industrial no solemos beber agua lluvia, mucha gente espera que sea segura para beber y que suministre muchas de nuestras fuentes de agua potable", explica un comunicado.



En los últimos 10 años, la Universidad de Estocolmo ha observado que los niveles de algunos elementos nocivos en la atmósfera no están disminuyendo a pesar de que su principal fabricante, 3M, los eliminó hace dos décadas.



Además, la presencia constante de estas sustancias se debe a sus propiedades y a los procesos naturales que las devuelven continuamente a la atmósfera.