¡Ha dado 42 vueltas al mundo! Los innumerables viajes de la reina Isabel II sin necesidad de pasaporte

La reina Isabel II celebró este jueves sus 70 años de reinado y cientos de miles de personas se tomaron las calles del centro de Londres para homenajearla por los todos los años que ha pasado en el trono.



Isabel II ha reinado durante 70 años y casi 4 meses, un récord en la historia británica. El récord anterior lo tenía su tatarabuela, la reina Victoria, que reinó durante 63 años, 7 meses y 2 días (desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901).



A sus 96 años, la reina Isabel es también la monarca reinante más anciana del mundo.



Lea aquí: Jubileo de platino: Las grandes fechas en la vida de la reina Isabel II



Como reina visitó más de 100 países -otro récord para un monarca británico- y realizó más de 150 visitas a países de la Commonwealth. Ha estado 22 veces en Canadá, más que en ningún otro país, y 13 veces Francia, cuyo idioma habla, más que en ningún otro país europeo.



El Daily Telegraph calculó que había recorrido el equivalente a 42 vueltas al mundo antes de dejar de viajar al extranjero en noviembre de 2015, a los 89 años.



Su gira más larga por el extranjero duró 168 días (de noviembre de 1953 a mayo de 1954), durante los cuales visitó 13 países.



Sin embargo, una de las curiosidades que muchos no saben es que cuando viaja al extranjero, la reina no requiere un pasaporte británico.



"Dado que el pasaporte británico se emite a nombre de Su Majestad, no es necesario que la Reina posea uno. Todos los demás miembros de la familia real, incluidos el duque de Edimburgo y el príncipe de Gales, tienen pasaporte", se lee en la página de oficial de la familia real.



La primera página de los pasaportes británicos contiene una representación de Royal Arms, junto con la siguiente redacción:



"El Secretario de Estado de Su Majestad Británica solicita y exige en nombre de Su Majestad a todos aquellos a quienes corresponda que permitan al portador pasar libremente sin obstáculos ni obstáculos y que brinden al portador la asistencia y protección que sean necesarias".