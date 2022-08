Euro vuelve a perder la paridad con el dólar por primera vez desde julio

La cotización del euro frente al dólar ha vuelto a situarse brevemente este lunes por debajo de la paridad ante las perspectivas que apuntan a un creciente riesgo de recesión en la zona euro y a la espera de que a finales de esta semana se reúnan en Jackson Hole, representantes de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otros bancos centrales.



De este modo, el cambio del euro frente al 'billete verde' ha llegado a bajar este lunes hasta los 0,9992 dólares desde los 1,0034 dólares del cierre anterior, aunque tras la apertura de las bolsas del Viejo Continente la moneda europea recuperaba parte del terreno perdido y pasaba a cambiarse por 1,0010 dólares.

La semana pasada, la representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, reconocía que los signos que apuntan a una desaceleración del crecimiento de la zona euro abren la puerta a que la economía de la región entre en recesión técnica, mientras que probablemente tardarán algún tiempo en disiparse las presiones inflacionistas.



No obstante, y a pesar del deterioro previsto de la actividad de la zona euro, Schnabel señalaba que no aprecia "ninguna indicación de una recesión prolongada y profunda en este momento".



De este modo, de cara a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del próximo mes de septiembre, Schnabel se mostraba favorable a que la entidad vuelva a actuar con decisión, ya que, al mirar los datos más recientes, las preocupaciones que había en julio, cuando el banco central decidió acometer una subida de tipos de 50 puntos básicos, "no se han aliviado".