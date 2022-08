Vaupés y Guainía son los departamentos con la gasolina más cara del país

El Gobierno entrante tendrá un gran reto al momento de incrementar gradualmente el precio de la gasolina e ir mitigando poco a poco el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc). La anterior Administración, a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo, señaló que para final de 2022 se espera que el Fepc tenga un desfase en la deuda de más de $30 billones.



Julián Cabeza, coordinador económico del Fondo Soldicom-Fendipetróleo Nacional, aseguró que el Estado tendrá una situación dicotómica para ajustar los precios de la gasolina: es cierto que se debe saldar la deuda del Fepc para evitar que afecte la política fiscal del país, pero "se debe tener en cuenta el comportamiento de la inflación al incrementar el el precio de los combustibles".



Actualmente, los departamentos con el precio más alto de gasolina corriente por galón son Vaupés y Guainía, con $17.403 y $12.051, respectivamente, según datos de Fendipetróleo. Les sigue Amazonas ($11.520), San Andrés y Providencia ($10.695), Guaviare ($10.301), Caquetá ($9.789), Chocó ($9.736) y Meta ($9.703).



Lea aquí: ¿Qué tan viable sería eliminar los contratos por prestación de servicios? Esto dicen expertos



En contraparte, las regiones del país con el galón más barato de gasolina son Cesar y La Guajira con $7.778 y $8.212, respectivamente. Bogotá también está entre los últimos lugares con un precio promedio de $9.176, seguido de Magdalena y Santander con $9.145 y $9.033, respectivamente.



Cabeza aseguró que las fluctuaciones de precios en las regiones se debe a tres pilares: ingreso al productor, impuestos y logística. Como los dos primeros ítems son estándares a lo largo del país, el tercer aspecto, la logística, es el que influye directamente para que los precios oscilen de un departamento a otro. La red de poliductos que conectan con a las refinerías con las plantas juegan un papel crucial: a mayor distancia, el valor del flete va en aumento. El experto añadió que no todas las regiones del país tienen plantas de abasto y, asimismo, no todas las plantas son conectadas a través de poliductos.



El transporte de combustibles a través de carrotanques especializados también incrementa el precio de la gasolina. También se debe tener en cuenta que hay un régimen especial aplicado en municipios que tienen cupos de combustibles en zonas de frontera, lo cual hace que la gasolina sea más económica por exenciones y ajustes impositivos.



"Es importante señalar que el precio de los combustibles está sujeto a un régimen de control de precios al ser un servicio público, el régimen se divide dos el régimen de libertad vigilada y libertad regulada. La diferencia entre un régimen y el otro se reduce a que en el primero, la competencia entre las EDS (Estación de Servicio) regula el precio el cual tiende a reducirse a medida que aumenta la competencia, lo cual es beneficioso para el consumidor final pero no es sano para el sector, lo que en el largo plazo puede ser negativo para el consumidor final y en el segundo régimen existe un control a través de un precio máximo controlado, este régimen aplica en la mayor parte del país", aseguró Cabeza.

¿Cuál es la relación entre el precio de los combustibles y la inflación?

Según la explicación de Fendipetróleo, la mayoría de las mercancías se trasladan por las carreteras del país y esto genera que un aumento en los combustibles lleve a un incremento en el precio de los productos: esta situación genera un IPC más alto que afecta a los hogares con menores ingresos.