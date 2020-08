Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Colombia, vea las razones 

Alejandro Cabra Hernandez

Una fuerte polémica desató la recomendación de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos de no viajar a Colombia.



En la sección Avisos de Viaje de sus sitio web, la Oficina instó a los ciudadanos a no visitar el país y no necesariamente por el covid-19, sino principalmente "debido a la delincuencia, el terrorismo y el secuestro".



El Departamento de Estado de la principal potencia mundial arroja cuatro niveles de advertencias que van desde tomar las precauciones normales hasta no viajar. En esta última se encuentra Colombia. Ahí, la entidad dice que los riesgos mencionados aumentan según las regiones.

Dicha Oficina de Asuntos Consulares recomienda no visitar "bajo ninguna circunstancia" los departamentos de Chocó, Cauca, Arauca, Nariño y Norte de Santander. Solo avalan tres destinos en esos lugares: Nuquí, en Chocó; Popayán, en Cauca, y Cúcuta, en Norte de Santander.



A los principales factores mencionados se les suma el covid-19. Según el sitio web, hay un aviso de salud nivel 3 para viajes a Colombia.



Así, se contempla que quienes visiten Colombia pueden experimentar cierre de fronteras, prohibiciones de viaje, confinamientos y cierres de negocio, entre otras condiciones de emergencia.



Aunque la información menciona el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016, se recalca que hay grupos armados disidentes "que se niegan a desmovilizarse". Enfatiza que en la totalidad del país con comunes el homicidio, el asalto y el robo a mano armada, sumados a actividades delictivas como la extorsión y el secuestro, también con fines extorsivos.



