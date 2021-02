angela marcela alvarez

La esposa del excapo de la droga mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán quedó el martes detenida sin derecho a fianza en Estados Unidos, tras comparecer ante una jueza federal luego de ser arrestada en las afueras de Washington acusada de narcotráfico.



Emma Coronel Aispuro, de 31 años, enfrenta un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el tráfico de estupefacientes del Cartel de Sinaloa liderado por su marido, dijo la jueza Robin Meriweather del tribunal federal para el Distrito de Columbia.



La exreina de belleza, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, asistió a la audiencia preliminar por videoconferencia debido a la pandemia de covid-19.



"Todo lo entendí muy bien, gracias", dijo en español Coronel al final de la cita, cuando se le preguntó a través de una traductora si necesitaba que se le aclarara algún aspecto del procedimiento.



Fue la frase más larga que Coronel pronunció durante la audiencia, realizada poco después del mediodía y que periodistas pudieron seguir telefónicamente.



La esposa de 'El Chapo', el narcotraficante más poderoso del mundo antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017, fue arrestada el lunes en el Aeropuerto Internacional de Dulles en las afueras de Washington. Dos años antes, su marido había sido hallado culpable en Nueva York de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos por más de 25 años.



Coronel asistió casi diariamente al histórico juicio de su esposo, quien desde su sentencia en julio de 2019 está recluido de por vida en la prisión ADX de máxima seguridad en Colorado.

Sentada en el banco del público, la joven, 32 años menor que su esposo, escuchó por momentos cómo era presentada como su cómplice. "Mi nombre fue varias veces mencionado y expuesto en duda (sic)", declaró Coronel al culminar el proceso contra su marido, pero aseguró no tener "nada" de qué avergonzarse.



Ahora, según la denuncia penal en su contra, Coronel enfrenta un cargo de conspiración para distribuir en Estados Unidos cinco kilos o más de cocaína, un kilo o más de heroína, 500 gramos o más de metanfetaminas y mil kilos o más de marihuana, además de un cargo adicional por "ayudar e incitar" un delito.



Uno de los abogados de Coronel, Jeffrey Lichtman, el mismo que defendió al 'Chapo', dijo a la AFP el lunes que su cliente se declararía no culpable. Pero no hubo una declaración en ese sentido en esta primera audiencia.



Lichtman le dijo a la corte el martes que prevé presentar próximamente una solicitud para que Coronel, madre de las dos hijas mellizas de 'El Chapo', de nueve años, sea liberada bajo fianza.