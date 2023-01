Luego de que el gobierno de México capturara este 5 de enero a Ovidio Guzmán, hijo del temido capo de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, la hija del mencionado anteriormente, a través de un video envió una fuerte declaración a quienes luchan contra el cartel de su familia.



Se trata de Rosa Isela Guzmán, a quien se vio en un video sonriendo y escuchando una canción, de la cual aprovecha su letra, para enviar una indirecta al gobierno de México y a todos los que buscan desarticular el cartel de su familia.



La hija del 'Chapo' aprovechó el fragmento de la canción de El Guano de Los Tucanes de Tijuana, que dice: "La familia Guzmán no se acaba, el cartel sigue fuerte operando".



La grabación empezó a circular en redes un día después de la captura del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en una jornada de violencia similar a la que se presenció en la ciudad más poblada del estado de Sinaloa, cuando capturaron, a este mismo, por primera vez.



Cabe recordar que tras la captura del líder de la fracción de 'Los Menores', afín al cartel de Sinaloa, el gobierno mexicano confirmó la muerte de 29 personas, entre ellas 10 militares y 19 "transgresores de la ley".



La captura se registró en medio de una operación que provocó una batalla campal por toda la ciudad de Culiacán, México.



Aparte del video, Rosa Isela Guzmán, también mostró imágenes de las cartas que le ha enviado su padre desde la cárcel en Estados Unidos, firmadas con el mensaje de: "Tu papá que te quiere".



Con respecto a la hija del 'Chapo', se sabe que tiene cuatro hijos con Vicente Zambada Niebla, apodado El Vicentillo y quien es hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los narcotraficantes más temidos de México, y de quien no se conoce su paradero.



Además se conoce, que es la hija mayor del 'Chapo', de hecho se ha mencionado que es la primogénita del exnarco, pese a que su parentesco no haya sido reconocido ni por el mismo ni por su familia.



Incluso, la esposa del 'Chapo', Emma Coronel, quien también ha afrontado problemas judiciales en suelo norteamericano, aseveró que 'El Chapo' no ha reconocido a Rosa como su hija.