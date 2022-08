Donald Trump presentaría acciones legales por allanamiento "ilegal" del FBI a su mansión

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump insinuó que presentará acciones legales como respuesta a la redada llevada a cabo por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, la semana pasada.



Trump aseguró que pronto se presentará una "moción importante" relacionada con la Cuarta Enmienda a la Constitución, que protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables.



"Pronto se presentará una moción importante relacionada con la Cuarta Enmienda en relación con el allanamiento ilegal de mi casa, Mar-a-Lago, justo antes de las siempre importantes elecciones de mitad de período", escribió Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social.



El exmandatario aseguró que sus derechos "han sido violados a un nivel que rara vez se ha visto antes" en EEUU. "Mis derechos, junto con los derechos de todos los estadounidenses, han sido violados a un nivel pocas veces visto antes en nuestro país", aseveró.

"Recuerda, incluso espiaron mi campaña. La caza de brujas más grande en la historia de EEUU ha estado ocurriendo durante seis años, sin consecuencias para los estafadores. ¡No se debe permitir que continúe!", escribió.



Un juez federal de Florida pidió este jueves al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos que prepare la declaración jurada del FBI que justificaría la orden de registro de la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, ya que es probable que ordene una publicación parcial de la misma. "Me inclino a no sellar toda la declaración jurada", ha dicho Reinhart.



Trump, no obstante, dijo que Reinhart debería publicar la declaración jurada completa y sin editar.



EL DOJ se había opuesto este lunes a la publicación total de la declaración jurada, tras presentar un expediente en el que negaban cualquier esfuerzo por revelar el documento porque "pondría en peligro una investigación en curso".