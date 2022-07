Denuncian a TikTok ante justicia de EE.UU. tras muerte de dos niñas por el "reto del apagón"

Los padres de dos niñas que murieron asfixiadas en Estados Unidos presentaron una demanda contra TikTok, acusando al algoritmo de la red social de incitar a sus hijas a participar en el peligroso "reto del apagón", que alienta a asfixiarse hasta el desmayo.



"TikTok debe rendir cuentas por haber conducido a estas dos jóvenes a contenidos letales", dijo el abogado Matthew Bergman el martes en un comunicado. Su firma, Social Media Victims Law Center (SMVLC), se especializa en defender a víctimas de abusos relacionados con el funcionamiento de las redes sociales.



"TikTok ha invertido miles de millones de dólares en la creación de productos diseñados para distribuir contenido peligroso, sabiendo que este contenido es peligroso y puede provocar la muerte de sus usuarios", agregó.



La popular aplicación, propiedad del grupo chino ByteDance, no reaccionó de inmediato a una solicitud de la AFP.



En el pasado, la plataforma ya ha recordado que este "juego" existe desde hace mucho más tiempo que las redes sociales.



El "Blackout Challenge" o "reto del apagón", en el que las personas aguantan la respiración hasta desmayarse para experimentar sensaciones fuertes, provoca accidentes todos los años, algunos de los cuales acaban fatalmente.



La denuncia presentada en Los Ángeles a finales de junio está vinculada al caso de Lalani Walton, de 8 años, y Arriani Arroyo, de 9.



Lalani fue encontrada "colgada de su cama con una soga alrededor del cuello" por su madrastra. "Ella pensó que si publicaba un video de ella misma haciendo el 'reto del apagón' se haría famosa. Así que decidió intentarlo", expone la denuncia.



Arriani, por su parte, utilizó la correa del perro para tratar de asfixiarse.



En ambos casos, la firma de Matthew Bergman cuestiona la página para explorar contenido nuevo de TikTok ("For You Page"), donde el algoritmo ofrece a los usuarios videos de acuerdo con sus gustos.



La denuncia menciona algunos de los desafíos que publican los usuarios de la plataforma, desde el "reto del fuego en el espejo" ("Fire Mirror Challenge"), que implica manipular alcohol y fuego, hasta el "desafío de agua caliente" ("Hot Water Challenge"), que consiste en quemarse o quemar a alguien con agua caliente.



"El alcance del daño causado por la adicción a los productos de TikTok es aterrador. Va desde la simple distracción a costa de la educación, los deportes y la socialización en persona, hasta la pérdida de sueño, la depresión severa, la ansiedad, las autolesiones y la muerte accidental vinculada al 'reto del apagón' o el suicidio", dicen los abogados en la denuncia.



En enero de 2021, Italia bloqueó temporalmente el acceso a TikTok para usuarios cuya edad no está garantizada tras la muerte de una niña que había participado en el "reto del apagón" en esa red social.