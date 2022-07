Autor de tiroteo del 4 de julio en EE.UU. es acusado de siete asesinatos y encara cadena perpetua

El presunto autor de la matanza durante las celebraciones del Día Nacional en Highland Park, localidad cercana a Chicago, fue acusado este martes del asesinato en primer grado de siete personas y encara cadena perpetua de ser condenado, dijo un fiscal local.



Robert Crimo, de 21 años, fue detenido el lunes varias horas después de disparar aparentemente al azar contra la multitud que asistía al desfile del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.



"Habrá más cargos" en su contra, declaró a periodistas el fiscal estatal del condado de Lake, Eric Rinehart, quien informó de siete cargos por asesinato en primer grado.



"Anticipamos docenas de cargos más enfocados en cada una de las víctimas", agregó Rinehart, quien apuntó que, si es condenado, Crimo encara cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional.



El sospechoso usó "rifle potente similar a un AR-15" para perpetrar el ataque que planificó "durante semanas", según Christopher Covelli, oficial de la policía de Highland Park.



"Se vistió de mujer" para ocultar su identidad y es posible que se haya puesto una peluca de cabello largo para esconder los tatuajes de su rostro, precisó. Después abandonó el arma y se mezcló con la gente que huía despavorida.



El joven disparó más de 70 veces y causó siete muertos y al menos 35 heridos, según un saldo proporcionado este martes por la policía.



Entre los muertos figuran una pareja, Irina y Kevin McCarthy, cuyo hijo de dos años, Aiden, se salvó gracias a unos habitantes que se lo llevaron a un lugar seguro.



El martes, la calle principal de este suburbio acomodado seguía bloqueada por la policía. Daba la sensación de que el tiempo se detuvo.



Un cochecito de bebé, un triciclo, unas cuantas sillas plegables abandonados en el lugar dan fe del caos generado por la huida de la muchedumbre tras los disparos del lunes.



El doctor David Baum, un médico que participó en las operaciones de rescate, fue testigo del horror: víctimas "destripadas" o acribilladas a balazos.

"Cuchillos"

Originario de Highwood, una pequeña localidad cercana, el autor de los disparos fue identificado gracias a videos de vigilancia y el rastreo del arma que había comprado legalmente, informó Covelli. Fue arrestado el lunes y por el momento no ha revelado el móvil.



Según el policía, el joven intentó suicidarse en abril de 2019 y estuvo bajo tratamiento médico.



En septiembre de 2019, unos agentes acudieron a su casa tras ser alertados de que amenazaba con "a matar a todos".



En aquel entonces la policía se incautó de 16 cuchillos, una daga y una espada. No fue detenido porque nadie presentó una denuncia contra él, subrayó Cavelli.



En un video publicado hace ocho meses, se ve a un joven, que al parecer sería Robert Crimo, en una habitación y en un aula de clases con carteles de un hombre armado disparando a personas. Y un comentario grabado en audio: "Necesito hacerlo", "es mi destino. Todo me ha llevado a esto. Nada puede detenerme, ni siquiera yo".



En imágenes en la cuenta de Twitter del sospechoso se le ve con una bandera de apoyo al expresidente republicano Donald Trump sobre la espalda.



La alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, declaró a NBC que conoció al joven cuando era Boy Scout y que el arma usada en el tiroteo fue comprada legalmente.

"Tristeza"

"Aquí es donde hay que reflexionar y preguntarse qué pasó: cómo alguien se llenó de tanta ira, de tanto odio como para arremeter contra inocentes que pasan un día con sus familias", comentó.



Un drama que sumió a la ciudad en una "increíble tristeza y conmoción". "Todos conocen a alguien que se vio afectado directamente" por la tragedia.



Paul Crimo, tío del sospechoso, declaró el martes a CNN que no vio "ninguna señal" que indicase que iba a hacer algo así.



Cuando se produjo la matanza del 4 de julio, el país todavía se estaba recuperando de la conmoción provocada por otros tiroteos recientes, uno de ellos en un colegio de Uvalde, en Texas, que mató a 21 personas, incluidos 19 niños, el 24 de mayo.



El presidente Joe Biden ordenó este martes que las banderas ondeen a media hasta en los edificios públicos. Recientemente logró un relativo éxito político con el voto en el Congreso de una ley que regula la venta de armas en su país, donde circulan casi 400 millones de ellas.



Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va de año, incluyendo los suicidios.