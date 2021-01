Cuba detecta primer caso de variante sudafricana del covid-19

angela marcela alvarez

Cuba detectó el primer caso de la cepa sudafricana del coronavirus en un viajero que llegó a la isla, pero descartó relacionar una eventual introducción de esta variante del virus con el incremento de los contagios de covid-19 que se han reportado en las últimas semanas en el país.



"La variante sudafricana se detectó en un caso importado. Hasta ahora no podemos decir que se haya establecido, pero no lo podemos descartar", declaró a la televisión cubana la jefa del estatal Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical (IPK), María Guadalupe Guzmán.



La científica destacó que la cepa sudafricana, que al igual que la británica es mucho más contagiosa que el virus SARS-CoV-2 original, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "se detectó en un viajero asintomático", pero no se dieron más detalles.



Guzmán descartó cualquier "asociación" entre la cepa del coronavirus detectada y el incremento de los contagios reportados en el país durante las últimas semanas, que las autoridades atribuyen principalmente al mayor ingreso de turistas y cubanos que residen en el exterior, además de a la relajación de las medidas de protección.



A pesar del rebrote, Cuba, con 11,2 millones de habitantes, es uno de los países menos afectados de la región por la pandemia, con 20.060 contagios, 188 muertos y 15.321 recuperados.



Según la OMS, la variante británica del coronavirus estaba presente hasta la semana pasada en 60 países, mientras que la sudafricana lo hacía en 23.