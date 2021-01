"Quiero que se acabe la pasividad, no saltarme la fila": caleño que tuteló por vacuna anticovid

Álvaro José Carvajal Vidarte

El nombre del caleño Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo empezó a rondar en la agenda noticiosa desde el pasado martes, cuando el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reveló que un juez había rechazado la primera tutela para buscar, según palabras del ministro, que se le vacunara de manera inmediata a ella y a su familia.



Aunque Ruiz Gómez solo indicó que se trató de una acción interpuesta ante un juez de Cali, poco después algunos medios revelaron que la persona de quien hablaba el ministro era el neuropsicólogo y abogado caleño Zúñiga Caicedo.

Las voces de rechazo no se hicieron esperar desde ese momento, porque se trataba de una de las cosas que el mismo ministro venía advirtiendo desde diciembre: que habría personas que se intentarían ‘saltar la fila’ y no respetarían la priorización, lo que afectaría el programa de vacunación.



Sin embargo, el médico caleño aseveró en entrevista con El País que esa no era su intención cuando interpuso la acción de tutela, radicada el pasado 9 de diciembre, y cuyo fallo se demoró en salir por cuenta de la vacancia judicial.



“El hecho no era que yo me quisiera ‘saltar la fila’, ni mi señora, ni mis dos hijas que son médicas que están en la primera línea. Yo inclusive no tendría ni la necesidad de haber puesto la tutela, porque yo estoy en primera línea. Soy una persona de 65 años y estoy metido en (el mundo de) la salud, mi señora igual. O sea que eso de que quería ‘saltarme la fila’, según el ministro, no va”, dijo Zúñiga Caicedo.



Rechazó además las palabras que usó el ministro Ruiz, pues aseguró que ha recibido insultos y hasta amenazas por redes sociales. “Dio la información de una forma provocadora. Puso a cierta parte de la población en contra mía, y hago responsable al ministro si algo me llega a pasar”



Aseguró que el objetivo de su tutela es “abrir una puerta, una ventana, para que se acabe la pasividad que hay, la lentitud, esa sensación de que qué es cierto y qué no, y qué es lo que realmente está haciendo el Estado o no, si es verdad lo que contrató o no, si van a llegar (las vacunas) o no”.

La petición



En la sentencia de la jueza cuarta de familia se puede leer que el accionante considera vulnerados sus derechos a la Salud, a la Seguridad Social, a la Vida y a la Dignidad Humana.



Por lo anterior, pide que en un término de máximo 48 horas se ordene "la consecución y suministro para él, su grupo familiar y si cabe para la población colombiana de las vacunas que ya están en uso para la aplicación como son las de Moderna y Sputnik V".



Sobre esto, el doctor Zúñiga una de las razones que argumentó el Ministerio y retomó la juez para negar la tutela es que la misma no era el mecanismo adecuado, pues “no puede actuar como representante de determinadas personas sin indicar su nombre”, por lo que el trámite a realizar para la protección e intereses colectivos era una acción popular, no una acción de tutela.



“Es una contradicción. Según el Ministerio no valía porque yo había actuado como agente oficioso para el pueblo colombiano, ¿entonces a dónde sale a decir el ministro que mi interés era particular?”, reflexionó.

Sobre las vacunas en específico que mencionó en su tutela, indicó que no era una exigencia, sino que eran las que se estaban aplicando en el entorno continental en el momento de interponer la acción.



“Si la vacuna de Pfizer que ha tenido el Gobierno está tan demorada (...) y hay otras en el momento que yo puse la tutela, que ya se estaban aplicando a nivel latinoamericano para la población como vacunas de emergencia, ¿por qué no lo podíamos también hacer nosotros?”, argumentó.



Recalcó además que no estaba buscando faltar al respeto a la priorización, pues tanto él como su familia están en las primeras etapas de vacunación.



“Si hubiera sido una persona de 30 o 40 años, sí, se está saltando la fila; pero yo no me la estoy saltando: yo ya estoy ahí, y soy de los primeros cuando llegue la vacuna. La acción de tutela no la necesitaba, pero la hice porque alguien tenía que abrir la puerta”, subrayó.

Fallo, en manos del Tribunal Superior



El caleño indicó que ya impugnó el fallo ante el Tribunal Superior de la ciudad, proceso que fue aceptado y está siendo estudiado por la sala de Familia de dicho tribunal, aunque si sale negativo no tiene pensado llevar el proceso ante la Corte Constitucional.



“Lo que quiero es que con el fallo que salga del Superior se le diga a la opinión pública y a los medios realmente qué fue lo que se quiso decir, no lo que la juez y el Ministerio dijeron”, aseveró.

Se han radicado siete tutelas



El ministro Fernando Ruiz aseguró a medios el pasado miércoles que en total se han radicado siete tutelas que exigen vacunación inmediata.



“Nuestra principal preocupación es que las tutelas nos destrocen el Plan Nacional de Vacunación, en el sentido de que tengamos tantas tutelas en tantos lugares del país que simplemente esto tome una dirección completamente anárquica. No hemos empezado a poner la vacuna y ya tenemos siete tutelas documentadas”, dijo el funcionario a La W.



Aseguró que se han reunido con distintos actores de la rama judicial para acercarse a los jueces y hablar sobre la conveniencia de las acciones de tutela en este contexto.



“Evidentemente una avalancha de tutelas nos va a generar un efecto muy negativo sobre la posibilidad de ejecución del plan”, subrayó.

"Vacunas llegarán en febrero"

Este jueves, el ministro señaló que las primeras vacunas llegarán al país en febrero, tanto del mecanismo Covax como las prometidas por la farmacéutica Pfizer.



"Colombia está dentro de los 14 países del continente americano que van a recibir ese primer grupo de vacunas y en estos días se estará realizando la reunión del Fondo Rotatorio de la OPS, que es la entidad que va a distribuir las vacunas Covax en el continente con el fin de precisar cantidades y fechas dentro de esa semana que nos plantearon para la entrega de vacuna", explicó.



Indicó que aún no se tiene fecha exacta porque se depende de la capacidad de Pfizer y lo que determine Covax, "sin embargo, ellos han mantenido los meses y cantidades para Colombia".