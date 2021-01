Ospina advierte que incrementarán casos de covid-19 en Cali en los próximos días, ¿por qué?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El alcalde Jorge Iván Ospina advirtió que en los próximos días Cali registrará un aumento importante en el número diario de casos de covid-19.



De acuerdo con el mandatario de los caleños, esto se debe a que muchos de los resultados de las pruebas aún no están reportados en la plataforma del Gobierno Nacional.



"Es muy probable que tengamos notificaciones muy grandes de números de casos (covid-19) en los próximos días. Quiero decirles que eso se debe a que tenemos muchos datos aún no montados en la plataforma y que tenemos una mayor proporción de pruebas realizadas por nuestras actividades extramurales para que no vaya a existir una tensión adicional", señaló.

En cuanto al tiempo que tardan las EPS en entregar los resultados de las pruebas, Ospina indicó que la tardanza no es solo un problema que ocurre en Cali sino en casi todas las ciudades del país.



"Es casi un clamor nacional al respecto. En Asocapitales también visibilizamos que las demoras ocurren en todas partes. No están entregando los resultados a tiempo ni a los usuarios ni a las plataformas del Estado. Siento que es un tema que necesita la intervención de la Superintendencia de Salud, la Fiscalía y la Procuraduría", comentó.



Con respecto a las medidas restrictivas como el toque de queda extendido y el pico y cédula, el Alcalde señaló que para evitar que la crisis económica se agrave en ciertos sectores comerciales se estudia la posibilidad de que este fin de semana el toque de queda sea por horas y no extendido.

El pico y cédula se mantendrá dado que, según el médico, "es una medida de mucho éxito en la ciudad, ya que restringe la movilidad de los ciudadanos y evita aglomeraciones".



Es preciso mencionar que este miércoles en Cali se confirmaron 219 casos nuevos y 20 decesos por covid-19, que elevaron la cifra total a 109.402 contagios y 3092 muertes por el virus.



En cuanto al nivel de ocupación de la camas UCI, la Secretaría de Salud Municipal reportó que este jueves es del 92,1%, del cual el 61,4% corresponde a pacientes con el nuevo coronavirus, mientras que el 30,7% padece de otras patologías.



La tasa de incidencia por casos de covid-19 registrados muestra que por cada 100.000 habitantes expuestos, se han presentado 4.434 casos para la ciudad, esta tasa de incidencia muestra la velocidad de contagio de la infección en la población, se identifica que las comunas 3, 4, 9, 10, 17, 19 y 22 son las que presentan mayor riesgo teniendo en cuenta todos los casos identificados en la pandemia, en menor riesgo se encuentran las comunas 1, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21.



La distribución de la letalidad en Cali muestra que por cada 100 casos de covid-19 registrados, se presentan 2,8 defunciones por esta causa, este riesgo de muerte es mayor en las comunas 4, 7, 8, 9, 12, 16 y 20 que se encuentran clasificadas con alto riesgo, luego esta situación presenta menor riesgo en las comunas 1, 2, 5, 17, 18, 22 y zona rural, que a la fecha han presentado menor letalidad, sin desconocer que aún las cifras son preocupantes y se deben continuar con las acciones de aislamiento y bioseguridad para evitar contagios.

Vacunación contra el covid-19 en Cali



Al ser consultado sobre los planes de vacunación contra el covid-19 en Cali, el alcalde Ospina aseguró que es un tema que dependen del Gobierno Nacional.



"Creo que el gran proyecto y propósito nacional es meternos en la vacunación. Tenemos que hacer 'viral' la vacunación. Necesitamos que el Gobierno Nacional las tenga pronto, que se distribuyan a los entes territoriales inmediatamente y lo hagan pronto", comentó.



Y agregó: "Es necesario que en la medida que se vayan vacunando los grupos de alto riesgo se puedan también hacer adquisiciones públicas y privadas para complementar el esfuerzo".



Cabe recordar que el presidente Iván Duque anunció que Covax definió que en febrero se iniciará la distribución de las vacunas contra el covid-19 a un primer grupo de países participantes del mecanismo.



Según explicó Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, la próxima semana se definirán los países que van a recibir la vacuna en la primera semana de febrero como parte de la primera fase de distribución que organizará Covax.



“Colombia está en este grupo de países porque cumple los criterios que han sido considerados: estar listo para empezar la vacunación inmediatamente llegue la vacuna, tener la infraestructura para la conservación de las vacunas como en el caso de Pfizer y BioNtech, y no haber iniciado la vacunación a esta fecha”, afirmó la representante de la OPS en el país.



Recordó además que el mecanismo Covax ya tiene acuerdos firmados con los laboratorios para tener dos mil millones de dosis, con el fin de repartirlas equitativamente en el primer semestre de 2021 y en mayores cantidades para el segundo semestre del año.



La representante también anunció que Covax espera conseguir 1.000 millones de dosis adicionales en futuros acuerdos.



Covax, según Tambini, tiene acuerdos con seis biológicos de cinco laboratorios productores de una vacuna contra el covid-19.