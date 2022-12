Congreso de Estados Unidos hizo publica la declaración de impuestos de Donald Trump

Una comisión del Congreso de Estados Unidos hizo pública este viernes la declaración de impuestos de Donald Trump, tras una larga batalla legal del expresidente por mantener sus finanzas en privado.



Trump, que se prepara para otra candidatura a la Casa Blanca en 2024, no había hecho públicas sus declaraciones de renta, a diferencia de todos sus predecesores desde los años 70, lo que había generado muchas dudas sobre su contenido.



A mediados de diciembre, una comisión parlamentaria votó a favor de publicar las declaraciones de impuestos del multimillonario republicano entre 2015 y 2020.



Hacía tres años que este grupo de legisladores venía exigiendo los documentos enviados por Trump a Hacienda en ese período, a lo que el expresidente se negaba. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a su favor a finales de noviembre.



Trump, de 76 años, denunció enérgicamente esta decisión en un comunicado por escrito que envió el viernes a CBS.



"Las declaraciones de impuestos de 'Trump' muestran una vez más cuán orgullosamente exitoso he sido y cómo he podido usar la depreciación y otras deducciones fiscales como incentivo para crear miles de empleos y magníficas estructuras y empresas", escribió.



La publicación supone un nuevo revés para el exinquilino de la Casa Blanca, que ya es objeto de un sinfín de investigaciones sobre la gestión de sus archivos, así como sobre sus asuntos financieros en Nueva York.



La falta de transparencia de Trump, que hizo de su riqueza un argumento de campaña, ha alimentado durante años las especulaciones sobre el alcance de su patrimonio o sus posibles conflictos de intereses.



Su empresa familiar, la Organización Trump, fue condenada a principios de diciembre por fraude financiero y fiscal tras un juicio celebrado en Nueva York en el que el expresidente republicano no fue procesado.



Otro informe parlamentario sobre la agencia tributaria estadounidense también concluyó que ésta no había hecho lo que se suponía que debía hacer durante la mayor parte del mandato de Trump.



"Se trata de un gran fracaso de las autoridades fiscales estadounidenses", declaró el jefe de la comisión, el demócrata Richard Neal.