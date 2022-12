Del Cristo Redentor al Maracaná, Rio de Janeiro lamenta muerte de Pelé

El Cristo Redentor se iluminó de verde y amarillo y el mítico estadio Maracaná, de dorado. Rio de Janeiro homenajeó al ídolo del fútbol Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, mientras los cariocas intentaban asimilar la pérdida del "Rey".



"Un negro, simple, que se consagró en el mundo como Rey. ¿Quién de nosotros, mortales, conseguiría eso hoy?", lamentó Osmilton Pereira, secretario de una escuela, de 61 años.



Pese a no tratarse de su ciudad natal ni donde desempeñó su carrera en Brasil, Rio, la "Ciudad Maravillosa" que respira fútbol, se vio invadida por el luto ante el deceso del "Rey", campeón del mundo con la selección brasileña en 1952, 1962 y 1970.



Se trata de la muerte de un "ídolo" que impactó "como brasileño" a Joao Carlos, un contador de 54 años, que explicaba su dolor destacando cómo Pelé "representó al país en copas" del Mundo.



Dos de los mayores símbolos de la ciudad, el Cristo desde lo alto de la ciudad y el Maracaná, estadio donde Pelé hizo su gol número 1.000 en 1969, se encendieron al caer la tarde para rendirle tributo al "Rey".



"Iluminado de dorado en homenaje al más grande de todos los tiempos. Gracias por todo una vez más, y descansa en paz, Rey", publicó en Twitter la cuenta oficial del Maracaná, que compartió una imagen aérea del estadio.



Gustavo Silva, un profesor de educación física de 31 años, dijo a la AFP que la muerte de Pelé, quien llevaba un mes internado en Sao Paulo por complicaciones en el tratamiento de su cáncer de colon, deja un vacío no solo en Brasil.



"Estamos muy tristes, creo que es uno de los mayores ídolos del fútbol, no solo para los brasileños, sino para el mundo. Estaba sufriendo debido a su enfermedad y vamos a extrañarlo", aseguró Silva.

Una pérdida "incalculable"

Luiza Rodrigues, por su parte, asociaba el cielo cubierto de Rio este jueves con el estado emocional de los brasileños ante la partida del astro.



"Es muy triste. La lluvia hoy tiene un significado justo", dijo esta estudiante de 21 años.



Para muchos brasileños, ya no habrá otro como el "Rey": no hay heredero y su trono quedará vacío para siempre.



"El Rey del fútbol es Pelé, es una pérdida incalculable", lamentó Daniel Rubens, un empresario de 38 años.



Tres días de luto en Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, decretó este jueves tres días de luto en el país por la muerte del "Rey" del fútbol Pelé, a los 82 años.



"Queda declarado luto oficial en todo el país, por el periodo de tres días contados a partir de la publicación del decreto, en señal de respeto por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé", señaló la decisión, firmada por Bolsonaro y publicada en edición extra del boletín oficial.



La decisión del Ejecutivo brasileño es la misma que tomó el gobierno de Argentina el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció en el país vecino la otra leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona, a los 60 años.



Bolsonaro manifestó el jueves su "pesar" por la muerte de Pelé, quien "transformó el fútbol en arte y alegría", en un mensaje compartido en Twitter en el que pidió que "Dios reconforte" a la familia del exastro brasileño.