Pelé, astro del fútbol mundial, falleció a los 82 años en Sao Paulo

El 'rey' del fútbol, el brasileño Pelé, murió a los 82 años, anunció este jueves su familia, que le acompañaba en el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.



"Te amamos infinitamente. Descansa en paz", publicó su hija Kely Nascimento en su cuenta de Instagram desde el Hospital Albert Einstein, donde Pelé ingresó el 29 de noviembre para reevaluar su tratamiento.



El centro médico había anunciado la semana pasada que el cáncer de colon que padecía había avanzado y que el astro presentaba "disfunciones renal y cardíaca".



Único futbolista del mundo en ganar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), 'O Rei' se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera. En septiembre de 2021 le fue diagnosticado un cáncer tras la extirpación de un tumor en el colon.



Sin embargo, en sus limitadas apariciones, la mayoría en videos publicados en sus redes sociales, la primera figura global del fútbol mantuvo intactos su carisma y humor. Y siguió aupando a su 'Seleçao', como en el recién Mundial de Catar, donde la 'verdeamarela' le dedicó la victoria en octavos contra Corea.



Su hija Kely había publicado algunas fotos viendo los partidos mundialistas en la televisión del hospital. En vísperas de la última Navidad, compartió una foto acurrucada en los brazos de su padre en la cama del hospital, que mostraba solo parcialmente el rostro de Pelé, usando lo que parecía ser una cánula nasal de oxígeno.



Como sucediera con la repentina muerte de Diego Maradona en noviembre de 2020, el deceso de Pelé es un nuevo shock para los aficionados del fútbol.



Su tremendo olfato goleador, su técnica sin parangón y un abultado palmarés hicieron que legiones lo consideraran el mejor futbolista de la historia, un título que durante años disputó con Maradona, y al que se suma ahora el astro Lionel Messi, coronado campeón mundial en Catar.



En 2000, el brasileño, que cimentó su leyenda en el Santos de Brasil, donde jugó durante 18 años, fue elegido como el mejor futbolista del siglo XX por los expertos de la FIFA, en tanto que El Pelusa obtuvo ese mismo rango en el voto popular.



"Espero que algún día podamos jugar juntos al fútbol en el cielo", dijo cuando el Pibe de Oro murió.



El fallecimiento del exdelantero deja al mundo sin sus primeras leyendas futbolísticas tras las muertes de Maradona, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff en la segunda década del siglo XXI.

Figura global

Además de internacionalizar a Brasil y convertir en leyenda la casaca 10, buena parte del crédito de 'O Rei', nacido el 23 de octubre de 1940 en el seno de una familia pobre de la ciudad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais, está consignado en sus desempeños superlativos en los mundiales.



Pelé es el único futbolista en haber alzado tres Copas del Mundo, si bien en Chile-1962 se lesionó tempranamente y dejó el protagonismo a Garrincha, otro monstruo del balompié.



Marcó en esos torneos algunos récords y protagonizó piruetas y goles inolvidables, como el cabezazo en la final contra Italia en México-1970, que supuso la coronación de la que muchos consideran la mejor selección de fútbol de la historia con figuras como Tostao, Jairzinho o Rivellino.



En su amplio pergamino dejó grabados otros registros: en el Mundial de Suecia-1958, con 17 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar la final, en anotar en la instancia definitiva y en ganar ese torneo, el primero que Brasil se llevó.



Y una tremenda marca goleadora -aunque cuestionada porque incluye juegos no oficiales- de 1.281 goles en 1.363 partidos en 21 años de carrera deportiva, en los que solamente vistió tres uniformes: Santos (1956-1974), Cosmos Nueva York (1975-1977) y la 'Seleçao' (1957-1971).

Vida polifacética

El 'Peixe', donde debutó a los 15 años, debe al astro seis de sus ocho ligas, dos de sus tres Libertadores y sus dos Intercontinentales. Y la 'Canarinha' lo reconoció como su máximo artillero con 77 goles, hasta que el astro Neymar lo igualó en el Mundial de Catar.



Aunque rehuyó los escándalos y se esmeró en mostrar una buena imagen, a lo largo de su carrera muchos le criticaron que no se opusiera a la dictadura militar brasileña (1964-1985) y su tenue apoyo a la lucha antirracista en su país.



Él mismo admitió un amplio número de relaciones amorosas y la existencia de dos hijos extramatrimoniales, una de las cuales se vio obligado a reconocer por un mandato judicial.



Su éxito trascendió otras esferas. Fue compositor, cantante, actor y ministro extraordinario de Deportes de Brasil (1995-1998). Se casó tres veces y fue padre de siete hijos.



"Decir que me faltó algo por hacer sería una ingratitud muy grande (...) Solo me faltó ir a la luna", dijo a la FIFA en octubre de 2020.