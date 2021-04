angela marcela alvarez

Comité de Emergencias de la OMS no está de acuerdo con un pasaporte de vacunación

Los expertos recomiendan que no se exija una prueba de vacunación como condición de entrada para los viajeros internacionales.

El Comité de Emergencias sobre el covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró este lunes contrario a que se establezca la obligatoriedad para los viajeros internacionales de un pasaporte de vacunación del covid-19.



Este lunes se celebró la séptima reunión del Comité de Emergencias de la OMS sobre la pandemia, pero sus conclusiones aún no fueron publicadas.



Sin embargo, los expertos que asesoran a la agencia de Naciones Unidas recomendaron en un comunicado que "no se exija una prueba de vacunación como condición de entrada" para los viajeros internacionales, "dadas las pruebas limitadas sobre la eficacia de las vacunas para frenar la transmisión (del virus) y la desigualdad persistente en la distribución mundial de vacunas".



"Aconsejamos a los Estados que reconozcan que la exigencia de una prueba de vacunación puede acentuar las desigualdades y favorecer una libre circulación discriminatoria", afirman.



Esta recomendación se produce en un momento en que cada vez más países son partidarios de apostar por un pasaporte sanitario para los viajes internacionales, pero también para otras actividades, como asistir a un espectáculo deportivo.



China y la Unión Europea ya presentaron su proyecto de pasaporte de vacunación, mientras que Estados Unidos dijo que no lo exigiría de manera obligatoria, aunque dejará vía libre a las empresas privadas para que puedan pedir un certificado de este tipo.



Además del pasaporte, los expertos de la OMS también abordaron otras cuestiones relacionadas con la pandemia, como "acelerar la evaluación de las potenciales vacunas contra el covid-19".



La agencia de la ONU solo ha validado, de momento, tres inmunizantes: el de Pfizer-BioNTech, de AstraZeneca-Oxford y de Johnson & Johnson.