Coronavirus en España: Cierre de discoteca y otras medidas ante rebrote

Alejandro Cabra Hernandez

Las autoridades españolas decidieron este viernes el cierre de discotecas y la prohibición de fumar en la calle sin respetar la distancia de seguridad, como parte de nuevas medidas para contener el rebrote del coronavirus.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó una serie de medidas que se aplicarán en todo el territorio, tras una reunión de emergencia de las autoridades sanitarias de todas las regiones de España, cada una de ellas con competencia en materia de salud.



España, uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia, registró el jueves 3.000 nuevos casos en 24 horas.



Para luchar contra el rebrote, se cerrarán discotecas, bares nocturnos y salones de baile. Los restaurantes y otros bares deberán cerrar a la una de la mañana y no podrán recibir más clientes pasada medianoche.



Estará prohibido fumar en la calle, salvo que se pueda mantener una distancia de seguridad de dos metros. Esta medida, que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya está en vigor en dos de las 17 regiones autonómicas, Galicia y las canarias.



En las residencias para ancianos, las visitas serán limitadas y los nuevos residentes deberán pasar un test de covid-19 para su admisión.



Las regiones son invitadas a efectuar campañas de test en los grupos de población de riesgo y en los barrios y aglomeraciones particularmente afectados por la epidemia.



El ministro no indicó en lo inmediato la fecha de entrada en vigor de estas nuevas restricciones.