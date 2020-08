Coronavirus no se puede transmitir a través de la comida, aseguró la OMS

Erika Mantilla

La Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró este jueves que no se debe temer una transmisión del nuevo coronavirus a través de la comida, después de que China anunciara haber descubierto partículas del covid-19 en alimentos importados.



"No creemos que el coronavirus pueda transmitirse a través de alimentos. Si lo hemos entendido bien, China buscó el virus en envoltorios, lo comprobó con centenares de miles y solo lo encontró en muy pocos, menos de diez dieron positivo", explicó la científica Maria Van Kerkhove, a cargo de la unidad de enfermedades emergente.



Sin embargo, "sabemos que puede quedar en la superficie durante un tiempo" y "hemos dado indicaciones, a través de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)" para que los trabajadores del sector alimentario se encuentren en seguridad en su entorno de trabajo, afirmó Van Kerkhove.



Las autoridades chinas anunciaron el jueves haber encontrado partículas del virus durante un control rutinario en alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil y en envoltorios de gambas importadas desde Ecuador.



"Nuestra alimentación respecto al covid es segura", defendió Michael Ryan, director de situaciones de emergencia sanitaria de la OMS, quien recordó que "no hay ninguna prueba de que los alimentos o las cadenas alimentarias participen en la transmisión del virus".



"No se deben exagerar este tipo de informaciones", aseguró Ryan. "La gente ya tiene suficiente miedo de la pandemia", añadió.

