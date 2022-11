Catar acusado de patrocinar espionaje de personalidades críticas del Mundial de fútbol 2022

A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, el anfitrión de esa edición, Catar, está en el centro de una nueva polémica pues es acusado de ser el origen del espionaje de casi cincuenta personalidades por piratas cibernéticos.



Según una investigación publicada el domingo en el diario británico The Sunday Times, periodistas, abogados, legisladores e incluso el expresidente de la UEFA, Michel Platini, han sido el blanco de piratas digitales contratados para proteger la reputación de Catar.



Estas personalidades fueron espiadas debido a sus posiciones críticas sobre la atribución y organización de la Copa del Mundo de fútbol por Catar, que comenzará el 20 de noviembre.



En particular han cuestionado el trato de los trabajadores extranjeros en las obras relacionadas con la competición, o las violaciones de los derechos de mujeres y personas LGTB. También el eventual recurso al aire acondicionado en los estadios donde se jugarán los partidos.



Los llamados al boicot se multiplicaron sin que hasta ahora se hayan encontrado ecos masivos.

Piratas cibernéticos indios

Entre las personalidades víctimas de estos piratas digitales se encuentran periodistas, como Jonathan Calvert -del Sunday Times- que investigó las maniobras de corrupción que condujeron a la adjudicación de la competición en Catar en 2010.



Platini, presidente en aquel momento de la UEFA y gran defensor de la candidatura de Catar para organizar el Mundial, también habría sido espiado.



En reacción a las afirmaciones del periódico inglés, se declaró "profundamente sorprendido" en un comunicado.



El excapitán del equipo de Francia estudia "todos los pasos judiciales que está decidido a dar -si las informaciones del Sunday Times son exactas-, ante lo que parece ser una violación manifiesta y vil de su vida privada", precisa.



Según los datos recuperados por el Sunday Times, las operaciones de pirataje de buzones de correos electrónicos o el control remoto de micrófonos y cámaras de las computadoras de unas cincuenta personalidades fueron llevadas a cabo desde diciembre de 2019 por un grupo de piratas cibernéticos indios.



"La investigación indica claramente que el cliente (de los piratas cibernéticos) es el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, es decir Catar", detalla el periódico.



El recurso al grupo indio de piratas digitales se habría hecho por medio de antiguos agentes de policía o de la inteligencia británica, que ahora trabajan en el sector privado, indica.



En suma, un funcionario catarí denunció acusaciones 'manifiestamente falsas y sin fundamento', que se basan en una fuente única que afirma que su cliente era Catar, sin aportar la menor prueba.



"Catar no se quedará de brazos cruzados, y se están estudiando todas las opciones jurídicas a nuestra disposición para garantizar que sus responsables rindan cuentas", advierte.