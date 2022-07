Biden considera "inaceptablemente altas" las cifras de inflación de Estados Unidos

El aumento de la inflación de Estados Unidos en junio es "inaceptablemente alto", pero no refleja recientes mejoras, aseguró el miércoles el presidente Joe Biden luego de que el índice de precios al consumo registró un nuevo pico en 40 años.



"Si bien el registro de la inflación general de hoy es inaceptablemente alta, también está desactualizado", dijo Biden en un comunicado.



"Las cifras de hoy no reflejan el impacto total de casi 30 días de caídas de los precios de la gasolina", subrayó el presidente.



Cabe recordar que la inflación en Estados Unidos se disparó 1,3% en junio, impulsada por el aumento récord de los precios de la gasolina, índice interanual alcanzó un récord en más de cuatro décadas, según datos oficiales publicados el miércoles.



El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 9,1% en los últimos 12 meses, el mayor incremento anualizado desde noviembre de 1981, frente a 8,6% del año cerrado en mayo, informó el Departamento de Trabajo.



La cifra supone un nuevo golpe para el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden que lleva varios meses intentando frenar la inflación. En mayo el incremento del IPC había sido de 1,0%.



Además de erosionar el poder adquisitivo de los estadounidenses, el alza de la inflación representa una amenaza para el crecimiento pues el consumo es el principal motor de la mayor economía mundial.



Pero también golpea la popularidad de Joe Biden, a pocos meses de las elecciones de medio mandato.