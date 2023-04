Berlusconi padece leucemia y ya está bajo tratamiento de quimioterapia 

El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, ingresado en la víspera en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Milán, padece de leucemia y ya ha comenzado "los primeros tratamientos de quimioterapia", según informa la agencia de noticias AdnKronos.

Berlusconi, líder de la formación Fuerza Italia, ingresó el miércoles en el hospital San Rafael de Milán donde, según ha informado esta mañana su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha pasado una noche "tranquila" y en "condiciones estables".



De acuerdo con un comunicado de Forza Italia, Tajani y otros compañeros han conversado telefónicamente con Berlusconi, quien les ha pedido no desatender sus tareas, pues "el país los necesita". El ministro de Exteriores, así como el líder del grupo en la Cámara, Paolo Barelli, entre otros, le han deseado una pronta recuperación.



Desde primera hora de la mañana han surgido los rumores sobre que Berlusconi pudiera padecer leucemia y, cuestionado por este asunto en la emisora RLT 102.5, Barelli ha preferido "no entrar en detalles específicos" y se ha limitado a informar de que el ex primer ministro sufre una infección "de algo que ya tenía".



A lo largo de la mañana se han ido acercando al hospital de San Rafael varios familiares de Berlusconi, entre los que se encuentran su hermano Paolo y dos de sus hijos: Marina y Luigi. Su actual pareja la diputada de Forza Italia Marta Fascina, ha pasado la noche en el hospital.



Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y a su salida del centro médico declinó hacer declaraciones a la prensa. Ya había estado hospitalizado en este mismo centro en otras ocasiones, la última de ellas en enero de 2022 por una infección del tracto urinario.



Pese a su edad y las varias causas judiciales que tiene abiertas desde hace años, Berlusconi sigue siendo una figura popular en Italia. De hecho, en las últimas elecciones pudo volver a ostentar un cargo electo como senador y su partido forma parte de la actual coalición de Gobierno, encabezada por Giorgia Meloni.