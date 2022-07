Aberrante caso de violación a niña de 10 años genera conmoción en Estados Unidos

Las autoridades de Indiana están investigando a una ginecóloga que practicó un aborto a una niña de 10 años que había sido violada, acusándole de no haber denunciado el caso, un suceso crítico a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho federal a interrumpir un embarazo.



La doctora Caitlin Bernard declaró al comienzo de julio a varios medios de comunicación que recibió a la niña en Indianápolis tras ser contactada por un colega de Ohio.



En Ohio, estado del norte y vecino de Indiana, la decisión de la Corte Suprema, el pasado 24 de junio, de no garantizar más el derecho a interrumpir un embarazo, permitió la entrada en vigor de una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo.



La niña, que fue violada en mayo por un inmigrante irregular guatemalteco detenido el martes, había excedido el plazo y tuvo que irse a Indiana, donde los abortos siguen siendo legales hasta las 21 semanas de embarazo.



Pero las autoridades estatales, mayoritariamente republicanas, se oponen al derecho al aborto y están considerando prohibirlo.



Entre tanto, el fiscal general del estado arremetió contra la doctora Bernard el miércoles por la noche, acusándole de no haber denunciado el caso de la niña a las autoridades, como le exige la legislación local en materia de pederastía.



"Tenemos a esta activista a favor del aborto actuando como médica con un historial de no informar" de los casos en los que se requiere hacerlo, declaró Rokita a la cadena Fox News.



"Así que estamos reuniendo información, pruebas y vamos a luchar hasta el final", agregó, además de amenazar con revocar "su licencia" profesional si no informa.



El presidente Joe Biden se refirió a este trágico caso para denunciar el fallo de la Corte Suprema. "¡Diez años! ¡Violada, embarazada de seis semanas, traumatizada y ahora obligada a irse a otro estado!", exclamó.



Hasta el arresto del sospechoso, de 27 años, en Ohio pusieron en duda que fuera cierto el caso de abuso. Incluso, ahora, los opositores al aborto acusan a los defensores de este derecho de "usar" a la niña para promover su causa y culpan de sus desgracias a la política migratoria de Joe Biden, debido a que el agresor es un inmigrante irregular guatemalteco.



"Esta horrible situación ha sido causada por marxistas, socialistas y los de la Casa Blanca que abogan por una frontera sin ley", soltó el miércoles el fiscal general de Indiana.