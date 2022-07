Mujer de 22 años murió luego de practicarse una cirugía estética en IPS habilitada de Cali

Michelle Suárez Arcila, de 22 años, falleció por complicaciones de salud después de practicarse una cirugía estética en una clínica del sur de Cali.



De acuerdo con información preliminar entregada por la Secretaría de Salud, la IPS donde le realizaron la intervención sí estaba habilitada para realizar cirugías plásticas y estéticas.



La madre de la joven, Adriana María Arcila, contó a Blu que su hija se sometió a una lipoescultura y a un procedimiento estético en los glúteos y un día después el médico le autorizó su salida del centro asistencial. Sin embargo, después de ser trasladada a la casa su estado de salud se deterioró.



"Ella empeoró como a las 12:00 de la noche y empecé a llamar a los anestesiólogos y ninguno me contestaba, hasta que a las 3:00 de la madrugada uno me contestó. A ella se le inflamó una nalguita, sentía mucho dolor y se me desmayó como siete veces. A lo último se me estaba quedando", relató la madre de la joven fallecida.



Además, asegura que en el procedimiento estético al que se sometió su hija hubo irregularidades. "No estaba de acuerdo con que se operara con él (cirujano) porque yo lo veía muy inexperto. La atendió por teléfono, no la vio personalmente, y le mandó unos exámenes, pero no le mandó electros”.



Michelle, quien falleció luego de “tres infartos”, según el testimonio de su mamá, dejó huérfana a una menor de tres años. También afirma que después de la muerte de la joven, se enteró de que al cirujano le cerraron una clínica por presuntas inconsistencias.

Respecto al caso en que fallece una joven por complicaciones tras una cirugía estética, iniciamos el estándar de habilitación de procesos prioritarios para verificar las condiciones con las que se garantiza la seguridad del paciente y las condiciones de prestación de servicios pic.twitter.com/vv341DnW2Z — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) July 14, 2022

Al respecto, la Secretaría de Salud de Cali indicó en la mañana de este jueves que “la IPS es un prestador habilitado para cirugía plástica y estética”. Igualmente, un equipo técnico está realizando la verificación y la investigación pertinente.