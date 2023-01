Ya son 15 funcionarios investigados por la fuga del miembro de 'Los Pelusos' de la cárcel de Cómbita

Tras diversas investigaciones llevadas a cabo en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, el Inpec presentó los avances sobre la fuga de Braian Orlando Cardona alias ‘Firma’.



El director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, confirmó que de 10 a 15 funcionarios se vincularon formalmente a la investigación por el delito de favorecimiento en fuga de presos.



Igualmente, se aseguró que tras los hallazgos se evalúa el traslado de algunos funcionarios y rotaciones en los puestos de seguridad para tener un mayor control, y junto a la Uspec fortalecerán la seguridad al interior de la cárcel.



Sobre Cardona, expresó el Inpec que este no era de alto perfil delincuencial y además, aunque es integrante de 'Los Pelusos', no es uno de sus cabecillas.



“El privado de la libertad no era de alto perfil delincuencial, toda vez que la condena que cumplía en la cárcel era de seis (06) años de prisión. Si bien hacía parte de una banda delincuencial, no era uno de sus cabecillas, información que se pudo constatar con la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol)”, expresó la entidad.



Finalmente, expresaron que el interno fugado tiene problemas mentales debido a que “ya había estado en diversas ocasiones en la Unidad de Tratamiento Especial de la cárcel, por algunas condiciones psiquiátricas”.



Además del Inpec y la Fiscalía, la Procuraduría informó que también están frente a las investigaciones sobre los hechos de la fuga y las implicaciones de los funcionarios que habrían favorecido la fuga del integrante de 'Los Pelusos' fugado hace dos días.



El ente de control le solicitó al director de la cárcel de Cómbita, información sobre el cuerpo de los dragoneantes que dirigieron la vigilancia al recluso fugado, la bitácora del día que sucedieron los hechos, los protocolos que utiliza en Inpec en caso de fugas, además de los videos de seguridad y las investigaciones adelantadas por este hecho.