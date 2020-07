Violencia contra la mujer en el Cauca: dos fueron asesinadas y otra quedó herida

Juan Felipe Delgado Rodriguez

De acuerdo con la denuncia de líderes sociales, en el corregimiento San Juan del Micay fueron asesinados dos integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer.



“Se trata de la compañera Paola del Carmen Mena Ortiz y el amigo Armando Suárez Rodríguez, a ella la mataron con arma blanca, machete, en la noche del sábado cuando permanecía en el sector de Salto de Gurumendy mientras que a él lo asesinaron alrededor de las 7:30 de la noche del domingo en Betania Remolinos”, confirmaron los líderes sociales, quienes pidieron mantenerse en el anonimato.



Detrás de estos hechos violentos estarían los grupos armados que delinquen en esta zona del suroccidente del Cauca, el cual es un corredor que inicia desde la localidad de El Plateado, municipio de Argelia, y desemboca hacia el Pacífico, de ahí la pugna violenta por el control de las rutas del narcotráfico que existen en dicha zona.

Puede leer: Caen presuntos integrantes de una banda de microtráfico que usaba niños para entregar drogas en Cali

“Es mejor quedar acá confinado en Popayán, que ir por allá a esa zona, porque lo matan, y eso que hay mucha fuerza pública, cerca donde pasó ese doble homicidio, hay retenes del Ejército, son como trescientas personas que están atrapadas por la violencia y la pandemia”, agregaron los líderes sociales.

Niña de 6 años fue hallada muerta

En el municipio de Cajibío, centro del Cauca, fue confirmada la muerte de una niña de seis años de edad, quien fue reportada por su familia como desaparecida.



De acuerdo con el reporte dado por el secretario de gobierno, Yon Edison Chacón, los padres de la pequeña, a eso de las 2:00 de la tarde del pasado domingo, alertaron que no estaba en su residencia, dando inicio a la búsqueda por parte de la comunidad.



“Eso ocurrió en la vereda Palma Chaux, ubicada aproximadamente a cinco horas del casco urbano. Tras la alerta emitida por los seres queridos, se inició la búsqueda con la ayuda de los pobladores, y a eso de las 10:00 de la noche, encontraron su cadáver en un caño del sector”, explicó el funcionario.



Tras el descubrimiento, se inició el trasladado del cadáver de la pequeña hasta la morgue del hospital local, donde se espera adelantar las diligencias judiciales para vislumbrar las causas de su muerte.

Agresión en una discusión familiar



En zona rural de Toribío, las autoridades reportaron que la comunera Eliana Pillimué fue ingresada al puesto de salud del corregimiento de Tacueyó luego de resultar herida con arma blanca, machete, en medio de una discusión familiar.



De acuerdo con las primeras versiones, el cuñado de la víctima la atacó con un machete en medio de una discusión que se generó en su hogar.



Para la lideresa social y defensora de los Derechos Humanos, Claudia Quintero Rolón, es el momento para que las autoridades refuercen las acciones para crear escenarios seguros al interior de los mismos hogares así como en los territorios.



“¿Hay que esperar que maten a más mujeres o niños para actuar? Creo que no. El aislamiento social puede salvar del Covid-19 pero expone a las mujeres y a los niños, al ubicarlos en el escenario de la violencia intrafamiliar, ya sabemos que tristemente el hogar es un escenario de muerte para esta población, por eso es urgente que las autoridades, como la gobernación o la alcaldía, establezcan un subsidio básico para que esas personas salgan de esos espacios violentos y se protejan”, manifestó Claudia Quintero Rolón.



Agrega esa lideresa social que es urgente que las autoridades locales y regionales inviertan en la edificación de casas refugios para que estos trágicos casos no se repitan.



“Es hora de que se metan la mano al bolsillo y salven vidas, creen espacios donde esas mujeres o niños violentados puedan estar a salvo, pero eso se logra con acciones, no con discursos”, agregó Quintero Rolón, quien estableció una Casa Refugio en Popayán, donde alberga 22 mujeres que huyen de esta clase de violencia.



Y es que la cifra de mujeres asesinadas durante el aislamiento social, en el departamento del Cauca, ya superó los cuarenta casos, de ahí que colectivos feministas de esta zona del país se sumaran a la marcha hacia Bogotá que adelantan organizaciones sociales para pedirle medicas concretas al gobierno nacional para detener la violencia contra este grupo poblacional así como contra los líderes sociales y ex combatiente de las Farc.