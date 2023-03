Video: la brutal golpiza que recibió una tiktoker colombiana a manos de su pareja en Honduras

En plena vía pública de Honduras fue brutalmente golpeada la modelo y Tiktoker colombiana, Daniela Aldana, a manos de quien sería su pareja sentimental, al parecer por un ataque de celos.



En el video que se hizo viral, el pasado 18 de febrero, se puede observar como la mujer queda tendida sobre la calle en estado de inconsciencia, luego de los golpes proporcionados por Isaac Emmanuel, su novio.



Asimismo, se puede detallar que aparte de golpearla en múltiples ocasiones, la deja abandonada en el piso y hasta trata de atropellarla con su vehículo.



Hasta el momento, se conoce, que la golpiza fue producto de una escena de celos, al parecer porque Isaac Emmanuel, no soportaba la cantidad de seguidores de la colombiana en redes sociales.



Según las autoridades, Daniela Aldana Pinzón, de 23 años, todavía continúa hospitalizada, se encuentra en silla de ruedas y tendrá que someterse a una reconstrucción dental.



Por su parte, la familia de la víctima les pide a las autoridades que capturan al agresor y se haga pronta justicia en este caso, pues el hombre sigue libre.



Cabe mencionar, que la Fiscalía de la Mujer de Honduras, se encuentra en proceso de recolección de videos y testimonios, que permitan la judicialización del agresor, quien se podría enfrentar a una pena de hasta cuatro de años de prisión.



No obstante, la justicia hondureña imputó a Isaac Emmanuel con un delito de violencia doméstica con medida no privativa, por lo que este podrá defenderse mientras tiene libertad.