"Vamos a desenmascarar sus mentiras": Fuad Char le responde a Aida Merlano

El exsenador de la República Fuad Char calificó de mentirosos los señalamientos que hizo este jueves la excongresista Aida Merlano, durante una audiencia contra Julio Gerlein, quien es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción de compra de votos en la Costa.



“Como familia estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que ha declarado (Merlano) en nuestra contra”, dijo el exsenador en un video.



Según Char, la exsenadora no tiene pruebas para sustentar lo que está diciendo y su único objetivo es lograr beneficios judiciales desprestigiando a su familia.



“El guion y narrativa de la señora no puede estar más alejado de la realidad, sobre todo porque a través de audios ha dejado ver las intenciones de dañar a nuestra familia. Confiamos en que cuando esto termine de decantarse, la justicia y la ciudadanía conozca que sus aseveraciones son infundadas y obedecen a la búsqueda de beneficios a nuestra costa”, concluyó el exsenador.



Este jueves Merlano, refugiada en Venezuela luego de su fuga de un centro odontológico, prendió el ventilador y expresó cómo varias personas aportaron millonarias cifras a su campaña.



Sobre Alejandro Char, Merlano expresó que “llegó un día antes de las elecciones, a las 9:00 de la noche, a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo porque no había dinero suficiente para terminar el cierre de la campaña”.



Asimismo, aseguró que “Alejandro Char entregó dineros que incluyó su papá (Fuad Char) por medio de Serfinanza, yo firmé unos pagarés, aunque nunca los tuve en mi poder y sé que giraron dineros a mi campaña”.



Sobre Julio Gerlein, la exsenadora aseguró que recibió de él alrededor de 600 millones de pesos, quien además también le entregó dineros al 'Negro' López y también para la compra de votos.