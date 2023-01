Valentina Trespalacios: un viaje a Aruba habría enfurecido a John Poulos, su presunto asesino 

A medida que pasan los días se siguen revelando detalles de lo que fue el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta el pasado domingo en Bogotá.

Las autoridades siguen investigando cada detalle del caso, y están convencidos de que Valentina fue víctima de un feminicidio agravado,

Uno de los detalles más recientes que confirmarían la personalidad celosa y posesiva de John Poulos, el presunto asesino, tiene que ver con una reveladora situación que publicó el periódico El Tiempo, y que se relaciona con un viaje al exterior que Valentina habría realizado con otro hombre.

Según este medio de comunicación, una amiga cercana de Valentina Trespalacios le contó a la Fiscalía que en noviembre del 2022 ella viajó a Aruba, diciéndole a Poulos que el motivo de este trayecto era para realizar un toque en un evento.

La misma amiga le sostuvo a las autoridades que Poulos se habría enfurecido cuando se dio cuenta que Valentina estuvo en ese viaje con un hombre llamado Santiago.

"Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba allá. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba dinero (1000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero", le dijo la amiga a las autoridades, en cita recogida textualmente por El Tiempo.

"Poulos le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado", agregó.

El caso de Valentina Trespalacios sigue conmocionando a toda Colombia.