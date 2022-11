Uribe le volvió a ganar caso judicial a Daniel Mendoza, creador de la serie 'Matarife'

La Corte Constitucional rechazó la nulidad presentada por Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’, sobre la orden de realizar las rectificaciones sobre la serie.



Luego de la decisión sobre rectificación pública ordenada a Mendoza, debido a comentarios sobre el expresidente Álvaro Uribe, en relación a la serie 'Matarife', él solicito la nulidad ordenada a estas rectificaciones, pero la Corte las rechazó.



Según el fallo, los argumentos presentados por parte de Mendoza no satisfacen el requisito de carga argumentativa, porque no eran claros, precisos, expresos, pertinentes ni suficientes, así como partían de premisas que no eran ciertas, no cuestionaban contenidos objetivos de la decisión y no estaban dirigidos a demostrar una vulneración del derecho al debido proceso.



Lea además: Continúa la polémica: ¿todos los reincidentes deben ir a la cárcel?; esto dicen expertos



Cabe resaltar que tras una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe, debido a la serie “Matarife: un genocida innombrable”, la Corte ordenó a Daniel Mendoza rectificar de manera pública diversos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, así como en la serie sobre el expresidente.



Según la decisión, los comentarios realizados y en la cuenta de Twitter de Daniel Mendoza, @ElQueLosDelata, se realizaron sin elementos probatorios y donde “no satisface los principios de veracidad e imparcialidad”.



“Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie”, expresa parte del fallo donde Mendoza tiene que rectificar.



Lea además: Corte ratifica condena de 11 años contra Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá



Igualmente, la Corte también ordenó a Mendoza rectificar una entrevista concedida a Holman Morris, donde anunciaba la serie. En la misma, el creador de ‘Matarife’ aseguró que, según varios testigos, Álvaro Uribe organizó masacres durante 30 años por un aparato de poder conformado por el Gobierno, medios de comunicación y hasta militares.



“La Bodega del narco paraco Carlos Escobar prendió sus motores. El Matarife vuelve a echármela encima”, expresó Daniel Mendoza en las últimas horas en su cuenta de Twitter.

La Bodega del narco paraco Carlos Escobar prendió sus motores. El Matarife vuelve a echarrmela encima. — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) November 16, 2022