Un militar muerto y más de 20 heridos dejan ocho ataques a la Fuerza Pública en el país

Un militar muerto y más de 20 uniformados heridos es el resultado que dejan los cerca de ocho ataques contra la Fuerza Pública registrados en diferentes regiones del país.



De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, entre

la noche del miércoles y la madrugada de este jueves se presentaron ataques contra la Policía y el Ejército en Ocaña y San Calixto, Norte de Santander; Chiriguaná y Aguachica, Cesar; en Remedios, Antioquia; en Corinto, Cauca; así como en Tuluá y Bugalagrande, en el Valle.



Según informó el Ejército Nacional, el soldado que perdió la vida se encontraba en Chiriguaná, en el departamento de Cesar, cuando la base militar del municipio fue atacada con artefactos explosivos. Otro militar que estaba en el sitio también resultó herido.

En el departamento de Cesar también se reportaron ataques en la subestación de la Policía en el corregimiento de El Burro donde, hasta ahora, no hay reporte de personas heridas. Otro se presentó en la base militar de El Juncal en Aguachica, donde hubo un ataque con explosivos y ráfagas de fusil, los cerca de 21 soldados que resultaron lesionados fueron trasladados a centros médicos.



Con relación a los hechos registrados en Norte de Santander, la Fuerza Pública detalló que en el departamento re reportó un ataque con explosivos desde una volqueta en Ocaña, el cual fue dirigido contra la sede del batallón del Ejército. Este suceso dejó cuatro soldados y un suboficial heridos.



En la base militar de del municipio de San Calixto también se registró un hostigamiento, sin embargo, no hay mayores detalles de lo ocurrido.



En el municipio de Remedios, en Antioquia, los hechos delictivos realizados en contra de las autoridades ocurrieron hacia las 2:30 a.m. cuando la estación de Policía fue atacada con explosivos; este hecho no dejó militares heridos, solo algunos daños materiales.



En el caso del suroccidente del país, la Fuerza Pública reportó ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.



En el Valle los ataques se registraron en los municipios de Bugalagrande y Tuluá. Según los informes, en la primera población un policía resultó herido por un disparo, mientras que en la segunda fue lanzada una granada contra una estación, sin embargo, el artefacto no explotó.



En Corinto, Cauca, la población denunció un hostigamiento contra la estación de Policía del municipio. De acuerdo con los reportes, el hecho no dejó víctimas mortales ni heridos.