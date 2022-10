Testigo entregó escalofriantes detalles de la desaparición del menor Maximiliano Tabares

Continúan las investigaciones por el presunto asesinato de Maximiliano Tabares, el menor de 6 años que al parecer murió a manos de su propia familia en ritos satánicos.



En las últimas horas se conoció el testimonio de Fabián Alberto Monsalve, otro integrante de la secta, quien señaló que el niño compartía casa con alias ‘Orejas’, uno brujo que invocaba espíritus y se los transmitía al padrastro del menor y líder de la secta satánica ‘Los Carneros’.



Entre libros de magia negra, rituales, muñecos vudú y brebajes, Maximiliano fue señalado vagamente de estar poseído, situación que presuntamente aprovecho su padrastro para idear todo el plan y convencer a los demás de cometer este crimen.



““En 2021, Fabio Andrés Carmona me dijo que, si quería pertenecer a la secta, le dije que sí y comencé a ir a las reuniones en la casa de Damaris Pérez (la abuela materna del niño), ella se encargaba de recoger el dinero de lo que hacíamos. Me retiré de la secta por los malos tratos, pues Fabio Andrés Carmona, el padrastro de Maximiliano, usaba un soplete con el que fundían oro para calentar un cuchillo y herirme con él”, explicó el testigo.



Gracias a ese testimonio, la Policía estableció una posible relación directa de la desaparición del niño con la búsqueda de una guaca llena de oro.



Por su parte, Carmen Bernal, abuela paterna de Maximiliano, subraya que siente que su nieto sigue con vida y estaría secuestrado por otros integrantes de la secta.



"Con todo lo que hemos visto, sentimos que el niño está vivo y esa es nuestra fe. Y en lo poco que sabemos de esas cosas satánicas, el niño está vivo. Tal vez lo tienen secuestrado con más gente de ellos mismos", manifestó la abuela paterna.



"Lo único que pido es que mi niño aparezca y del resto que se encarguen ellos y diosito porque yo no soy nadie para castigar", agregó.



Cabe mencionar que capturados enfrentarán los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, concierto para delinquir, lesiones personales y encubrimiento por tortura.