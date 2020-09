Sigue preocupación por alto número de homicidios en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con 19 homicidios reportados entre viernes y domingo en Cali, pese a la ley seca que las autoridades implementaron en la ciudad, el segundo fin de semana de septiembre registró preocupantes índices de violencia, similares a los del primer fin de semana del mes.



De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el sábado fue el día que más homicidios se registraron en la capital del Valle, entre ellos, el asesinato de dos jóvenes de 20 y 23 años en el barrio Marroquín I y, el de un menor de aproximadamente 16 años, que fue encontrado dentro de un caño del barrio Cristóbal Colón.



Asimismo, una de las víctimas de los hechos presentados durante el fin de semana fue el intendente de la Policía Darwin Fernández, que perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y un grupo de asaltantes en el suroriente de la ciudad.

Con relación al caso del uniformado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que para garantizar la seguridad de la ciudad es necesario cuidar la Policía.“La inseguridad ha mutado a otras formas y categorías, sigue estando allí en el asesinato artero y premeditado de un sicario y manifestada como cuando un hombre valioso de la Policía Nacional fallece al evitar un atraco”, comentó el Mandatario local.



Frente al tema de las cifras de homicidios, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, indicó que el Gobierno Municipal realizará una intervención focalizada para evitar que los próximos fines de semana se presente la misma problemática.



“Llevamos dos fines de semana con un número promedio de 20 homicidios por fin de semana, lo cual ha generado alertas amarillas. En la ciudad de Cali 17 barrios están en alerta amarilla y requieren una intervención de carácter inmediato porque tienen situaciones de conflicto donde se generan dinámicas de violencia y dinámicas delictivas que requieren intervención”, acotó el funcionario.

Respecto a los 17 barrios de la ciudad que están en alerta amarilla, Rojas indicó que son zonas que no solo requieren presencia en materia de seguridad, sino que además, deben tener intervención social porque, según estudios realizados por el municipio, estos están presentando altos índices de violencia.

Ciudad Córdoba, Sucre, San Pedro, El Vallado y Manuela Beltrán son los primeros cinco barrios que, en los próximos días, tendrán intervención por parte de la Alcaldía.

“Los 17 barrios han sido identificados a través de una metodología de análisis, que al cruzar homicidios con hurtos nos da esa priorización en lo que se llama puntos rojos, que son esos mapas de calor que nos dan los sistemas de información para poder focalizar allá el esfuerzo de las autoridades”, explicó el Secretario.

¿Qué está pasando?

​

Las autoridades explicaron que existen varios factores que históricamente han incidido en los casos de homicidios en la ciudad. Y, frente a ello, Andrés Nieto, analista en seguridad de la Universidad Central, destacó algunas posibles causas.



“Los enfrentamientos entre las estructuras criminales, los temas de intolerancia, las riñas, la conflictividad vecinal y entre familiares siguen siendo factores complejos. No puede ser que el espacio familiar y el espacio comunitario sean de los principales riesgos para perder la vida o para resultar gravemente lesionado”, aseveró el experto.



De igual manera, Nieto sugirió que “Cali requiere un plan desarme” que permita que en la ciudad haya disminución de la circulación de armas.

“Es un factor que requiere procesos no solo de inmediación, sino de intervenciones integrales sociales. Se ha evidenciado que las armas terminan siendo el detonante de las fatalidades”, dijo Nieto.



En cuanto a las influencias de las problemáticas de las comunas en los asesinatos, la investigadora en seguridad ciudadana, Carolina Nieto, argumentó que es necesario analizar cada comuna de la ciudad.



“Continúa la afectación del fenómeno (homicidio) en zonas donde históricamente se ha concentrado. Hay que visibilizar con mayor claridad qué está pasando en las comunas 18 y 10 de la ciudad, en donde se han registrado una proporción importante de homicidios. hay unas dinámicas particulares vinculadas a la extorsión, los cobros ‘gota a gota’, el narcomenudeo”, aseguró la investigadora.



Además, Carolina Nieto explicó que es importante que las autoridades tomen decisiones teniendo en cuenta que se aproxima el fin de año, y con este, meses decisivos en materia de seguridad para Cali.



“Esta tendencia debe prender las alarmas de las autoridades locales, porque el último trimestre del año es el más crítico en materia de homicidios en el país. Este último trimestre será clave para asegurar que Cali después de seis años de reducción sostenida de violencia, no cambie esa tendencia”, finalizó la analista en seguridad ciudadana.

Asonada deja un muerto y cinco heridos

​

En la noche del domingo se presentó un tiroteó entre la Policía y la comunidad.



Según informó el Comandante de la Policía de Cali, general Manuel Vásquez, la comunidad solicitó la presencia de la fuerza policial porque, en medio de una aglomeración, un hombre tenía un arma de fuego.



Cuando los uniformados requirieron al hombre, este no tenía ningún arma, sin embargo, la persona ingresó a una vivienda y salió disparándole a los policías.



Los hechos se presentaron en el barrio Manuela Beltrán en la noche del domingo.

En medio de la asonada, una persona murió y cinco resultaron heridas, entre ellas, dos patrulleros de 27 y 31 años.