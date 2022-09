Siete hombres se disfrazaron de policías para robar una casa de cambio en Barranquilla

Una gran suma de dinero de pesos colombianos y de moneda extranjera fue hurtada en las últimas horas a una casa de cambio, ubicada al norte de Barranquilla, por hombres que utilizaron uniformes de la Policía Nacional.



Las primeras indagaciones hechas por las autoridades indican que siete sujetos utilizando prendas privativas de la Policía fingieron estar realizando un operativo en la calle 76 con carrera 48, al norte de la capital del Atlántico, para sacar el dinero desde un local y llevarlo hasta la camioneta en la que llegaron.



Las autoridades han conocido que el robo no se hizo directamente donde está el local de la casa de cambio, sino en otro cercano, donde minutos antes los empleados fueron a guardar el dinero.



Al parecer, los presuntos ladrones estaban enterados del traslado del dinero de la casa de cambio hacia el otro sitio. Una vez los empleados dejaron la plata, los siete sujetos llegaron al local fingiendo hacer un operativo y aprovecharon para llevarse el dinero que estaba en pesos colombianos y en moneda extranjera.



El monto de lo hurtado aún no fue revelado por las autoridades, que se preguntan por qué el dinero fue sacado de la casa de cambio para llevarlo hasta el local donde fue hurtado, que no tiene que ver con la actividad cambista.



Con las cámaras de seguridad del sector, las autoridades están buscando pistas que les permita dar con el paradero de los responsables de este hurto con el que amanece este sábado Barranquilla.