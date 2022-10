Se conocen nuevos detalles del tiroteo en Puerto Colombia: ¿Quién inició la riña? 

Después de varias horas de haber ocurrido la balacera en la casa finca ‘Cabañas Mediterránea’, en el corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico, las investigaciones hechas por las autoridades con varios de los testigos conducen a que uno de los fallecidos sería quien habría dado motivos para que se iniciara la discusión y luego el intercambio de disparos que terminó con su muerte y la del escolta que estaba con quien habría sido “el ofendido”.



La fiesta se habría extendido toda la noche y después de las 6:00 de la mañana, cuando una de las agrupaciones contratadas tocaba la última tanda, Jonathan Ospino Illera, en su estado de embriaguez, le habría tocada las nalgas a la mujer de unos de los invitados, lo cual no fue bien visto por el ofendido.



Después de esto se habría presentado una discusión y en medio de la misma el escolta del hombre sacó su arma de fuego y le disparó a Ospino.



Los escoltas de Ospino Illera, al verlo herido, sacaron sus armas y dispararon contra el escolta que atacó a su jefe, propinándole 8 balas en su cuerpo, que lo dejaron tendido sobre el césped. Ya herido en el suelo le cortaron la garganta con un arma blanca.



Jonathan Ospino Illera, natural de Arroyo Hondo, Bolívar, de 21 años de edad, recibió seis balazos: uno en el pecho, otro en la parte izquierda del abdomen, uno en el antebrazo izquierdo, uno en la espalda, otro en el flanco lado derecho y uno en la parte lumbar izquierda.



Los que estaban con él lo subieron a una camioneta y se lo llevaron hasta un centro asistencial cercano a donde ocurrieron los hechos. En el camino, la camioneta en la que lo transportaban se estrelló en la vía con un taxi, no obstante, siguió su camino, pero más adelante se detuvo.



Ospino Illera no alcanzó a ser llevado hasta un centro asistencial y murió dentro de la camioneta donde lo habían subido sus escoltas.



En el mismo hecho también resultó lesionado otra persona, a quien las autoridades identificaron como Sebastián Escorcia Pérez, de 20 años de edad, quien recibió una bala en el dorsal derecho y otro en la región escapular izquierda. Se encuentra recibiendo atención médica en la Clínica Porto Azul.



La identidad del escolta que murió en el tiroteo aún no ha sido revelada por las autoridades.