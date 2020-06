Residentes del barrio Valle del Lili, en el sur de Cali, piden más seguridad para el sector

Erika Mantilla

El operativo de rescate de un joven de 18 años en un apartamento del barrio Valle del Lili, ocurrido el martes pasado, dejó en evidencia la situación de inseguridad que vive este sector del sur de Cali.



De acuerdo con el Gaula de la Policía, el joven liberado había sido secuestrado el 6 de junio pasado en el barrio El Lido de la capital del Valle. En el allanamiento a uno de los apartamentos de un edificio, las autoridades capturaron a cinco personas que estarían relacionadas con el hecho. Por la liberación pedían $80 millones.



Pero días antes, según investigadores del caso, en la terraza de ese edificio se desactivó una fiesta y se indaga si tiene relación con el secuestro del muchacho y la extorsión a su familia.



Tras este episodio, los habitantes del barrio Valle del Lili y de la misma Comuna 17, se mostraron preocupados por los recientes casos de delincuencia que se han presentado en el sector: secuestro, extorsiones, homicidios, hurtos a personas y a residencias, e incluso la captura de un hombre acusado de delitos informáticos.

Además, reclamaron más atención de la Policía, pues dicen que se ha perdido el trabajo conjunto que se traía meses atrás con los llamados frentes de seguridad.Incluso, desde el Concejo de Cali se hizo un llamado sobre la situación de seguridad que hay en el barrio Valle del Lili.



El concejal Roberto Ortiz pidió “un cuidado especial para los habitantes del barrio, en la Comuna 17 de la ciudad, donde en las últimas semanas se han presentado varios hechos delictivos”.



La solicitud la hizo desde la plenaria del Concejo, donde, además, compartió las quejas de los ciudadanos de este sector del sur de Cali.

“Quiero pedirles a las autoridades protección para todos los caleños, pero en especial para esta parte de la ciudad que viene siendo azotada por la delincuencia”, acotó Ortiz.



El cabildante consideró que “se requiere mayor presencia policial, cámaras en vivo de seguridad y escuadrones de inteligencia para desarticular las bandas delincuenciales que imperan en el sector”.



A su vez, Rocío Selene Ruiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Valle del Lili, dijo que “en el sector estamos muy preocupados por la inseguridad. En solo una semana hubo un caso de sicariato, robo a conjunto residencial, a dos establecimientos de comercio, a una adulta mayor, a tres jóvenes, y el hurto de dos vehículos”.



“Entendemos que estamos en una situación de pandemia, pero no podemos descuidar la seguridad. Los delincuentes se están ocultando con los tapabocas y además han creado nuevas dinámicas para delinquir. Por ejemplo, esperan la entrada en carro de los residentes a los conjuntos para entrar detrás y reducir a los guardas de seguridad y cometer el ilícito”, explicó Ruiz.



La Presidenta de la JAC de Valle del Lili aseguró que “con el comandante de la estación de Policía anterior, el mayor Elkin Cepeda, teníamos trabajando tres frentes de seguridad con muy buenos resultados, pero en el momento no están funcionando porque no hay corresponsabilidad con el nuevo encargado de estación. Pedimos atención por parte del Secretario de Seguridad de Cali y el Comandante de la Policía Metropolitana”.



Las autoridades, por su parte, dijeron que analizarán la situación y estudian la posibilidad de aumentar la presencia de agentes en el sector de Valle del Lili y sus alrededores.

Comuna 17, segura

Líderes de la Comuna 17 de Cali desde el inicio del año sostuvieron reuniones con el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, para buscar soluciones a la problemática de inseguridad.



La instalación de cámaras de seguridad que estén conectadas con los sistema de la Policía, botones de pánico en establecimientos comerciales para buscar una reacción más rápida de las autoridades y la construcción de un CAI sobre el puente de la Avenida Ciudad de Cali, son algunos de los pedidos que ha hecho la comunidad del sector frente a los delitos.



Esto con la idea de fortalecer los tres frentes de seguridad ciudadana que hay, y que están sin funcionar.