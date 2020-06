Alerta por aumento de atracos a personas que se ejercitan en lugares públicos de Cali

Natalia Moreno Quintero

Por estos días, a pesar de la cuarentena por el coronavirus, la delincuencia sigue atemorizando a los caleños. Ahora, su nuevo blanco son los ciclistas recreativos, los deportistas y las personas que salen a caminar, o a ejercitarse, aprovechando el permiso de las autoridades dentro de las excepciones aprobadas por el Gobierno Nacional.



En los últimos días las víctimas de los asaltos han sido mujeres, que son sorprendidas por los antisociales que aprovechan la soledad de algunos parques, ciclorrutas y zonas peatonales ante la ausencia de las autoridades, para despojarlas de sus bicicletas, pertenencias y celulares. Por eso, ya muchas temen salir de sus casas, incluso para pasear a sus mascotas.



El caso más reciente lo sufrió una joven deportista cuando trotaba por el puente que conecta el Bulevar del Río con el oeste de la ciudad. Es decir, casi al frente del Hotel Intercontinental, una zona aparentemente segura por el gran flujo vehicular que transita por ese lugar. Allí, dos sujetos en motocicleta la golpearon y lanzaron contra el piso para hurtarle su celular y un reloj de pulso. Nadie intervino para ayudarla.

Lea además: Autoridades desactivaron más de 250 fiestas en Cali durante el puente festivo



Frente a lo sucedido, la concejala Diana Rojas sostuvo que “estos hechos se repiten en otras zonas de Cali; por eso el llamado es el de aprovechar esta coyuntura de la emergencia sanitaria para recuperar rutas y corredores de la ciudad, para que la gente pueda transitar y ejercitarse de forma segura, particularmente las mujeres, con la vigilancia de las autoridades”.



Como solución la cabildante propuso a las Secretarías del Deporte y Seguridad y Justicia habilitar rutas seguras para la práctica deportiva en el espacio público, enfocado principalmente en las mujeres.



“Tras el desarrollo de la pandemia, las necesidades han cambiado y hoy más que nunca el espacio público se convierte en un escenario propicio para las personas luego de tres meses de confinamiento. En este sentido se debe impulsar un modelo de ciudad que posibilite el uso del espacio público con calidad y seguridad”, subrayó.



Entre esas ciclorrutas y zonas que ameritan mayor vigilancia figuran el Parque del Ingenio, el Bulevar del Río, el Parque Lineal del Río Cali, el Corredor Verde en la Carrera 8ª., el parque del río Cali en Alamos, el Bulevar de la 72W, la Avenida Cañasgordas, el Parque del Río Meléndez en El Caney y la Ciudadela Comfandi. Y también los senderos que van a los cerros de Las Tres Cruces y Cristo Rey y hacia las colinas frente a Chipichape.



Recordó la concejala Rojas que estas rutas seguras son fundamentales, ya que al menos cinco de cada diez caleños hacen algún deporte, caminan, trotan, o practican ciclismo en las calles, lo que refuerza la condición de Cali como Capital Deportiva de América.



Y como complemento, enfatizó, podrían ampliarse los horarios para las personas que se ejercitan, es decir, entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., obviamente, bajo el acompañamiento policial.



Destacó que “durante lo que llevamos de la pandemia se han presentado 1503 denuncias por hurto, siendo este delito un 8% mayor frente a igual lapso del 2019”, especialmente en la franja de la mañana y hacia el anochecer.

Autoridades reiteraron utilizar los canales que hay para denunciar cualquier eventualidad, como la línea de emergencia 123 de la Policía.

Acciones contundentes

Frente a lo que está sucediendo el concejal Roberto Rodríguez consideró que no solo se deben implementar rutas seguras para los deportistas, sino para el resto de los ciudadanos, y no exclusivamente para los estratos 5 y 6, ya que “vivimos un preocupante auge de la inseguridad en los últimos meses durante la cuarentena”.



El cabildante señaló que “de esta manera la ciudad debe garantizar la plena movilidad y seguridad de todos sus habitantes, incluyendo por supuesto la de los deportistas”.



En su opinión, “el hurto a las personas y a los establecimientos se empezó a incrementar, no ahora, sino en los cuatro últimos años, pasando de un 80 % a un 300 %”.



Enfatizó que “esa problemática necesita de acciones contundentes de la Policía, el CTI de la Fiscalía y la Personería, ya que muchos de los delincuentes son capturados y a los dos días los jueces ordenan su libertad y vuelven a las calles”.



En ese sentido, Rodríguez insistió en la importancia de aumentar el pie de fuerza policial, ya que la pandemia está utilizando la mayoría de los uniformados en el control de fiestas en los barrios y en las campañas para que la gente se cuide frente al Covid-19, “y por eso estamos desprotegidos”.



Por su parte, el también concejal Fernando Tamayo, manifestó que apoya la propuesta de las rutas seguras, “ya que la situación es caótica en materia de seguridad en Cali para los ciudadanos y deportistas”.



Puso como ejemplo, el accionar de los delincuentes que ahora se han disfrazado de rapitenderos para asaltar restaurantes y a las personas últimamente en el barrio San Antonio, donde los hurtos están disparados, lo mismo que en las zonas verdes que confluyen sobre las riberas del río Cali.



Aclaró que “la propuesta de las rutas seguras resultaría, sin embargo, insuficiente, pues se necesita una estrategia para traer más policías –ojalá con jóvenes bachilleres que prestan servicio en esa institución—, “ya que el confinamiento genera impacto económico y la situación podría empeorar”.

El propio Secretario de Seguridad y Justicia admite que, debido a la pandemia, podría haber al menos 11 meses tensos en materia de seguridad en la ciudad.

Plan de choque

Tras conocer esas denuncias, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, anunció que se está diseñando un plan estratégico basado en una cartografía de los lugares de alta actividad deportiva para un acompañamiento policial con equipos móviles.



Señaló que para tal efecto se han identificado 17 sitios para adelantar esa tarea especialmente durante los próximos dos puentes festivos de este mes.



Rojas admitió que “vamos a tener unos diez u once meses un poco tensos en materia de seguridad ciudadana, que es el efecto por la dinámica de la pandemia. Como hay menor actividad en las calles y en los espacios públicos los delincuentes en su desespero buscan a quién robar”.



Para contrarrestar ese fenómeno, el funcionario informó que ya se están pidiendo apoyos al Ministerio de la Defensa para adelantar un plan de choque para los próximos dos meses y su efecto sea rápido.



Recordó que en enero pasado cuando aumentaron los homicidios se adoptó un plan similar que dejó resultados inmediatos con el respaldo del Ejército, la Policía y el Inpec, lo cual se reflejó en una reducción de las cifras en ese tipo de delito.

Control a inmigrantes

El concejal Roberto Rodríguez denunció que frente a la avalancha de inmigrantes venezolanos, las autoridades deben adoptar medidas radicales, ya que “muchos están hoy conformando bandas delincuenciales para robar y atracar”.



Afirmó que muchos se ubicaron estratégicamente en las canchas Panamericanas y a un costado de la Terminal de Transporte, lo que les permite desplazarse a Versalles, Santa Mónica, La Flora y Vipasa “llevándose lo que hallan a su paso”.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, dijo que se realizó un puente sanitario para regresarlos en buses a su tierra, pero ese país lo impidió.



“El problema no es capturar venezolanos. El problema es garantizar la seguridad de los caleños. Ya le pedimos a Migración Colombia y a la Cancillería llegar a un acuerdo con Venezuela para permitir el retorno de esas personas hacia su país de origen”, puntualizó.