Reportan masacre de seis personas en zona rural de Restrepo, Valle

Andrés Camilo Osorio

Una masacre de seis personas en la vereda Río Grande, municipio Restrepo, centro del Valle del Cauca, fue reportada este lunes.



Según los reportes, una decena de hombres fuertemente armados ingresó a un bar y acabó con la vida de seis personas, entre ellos un menor de edad.

Manuel Fernando Noguera, secretario de Gobierno de Restrepo, dijo que los hechos ocurrieron entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m. “Al establecimiento llegan estas personas, hacen salir a las mujeres del sitio, dejan a los hombres dentro y con fusil les comienzan a disparar”, relató el funcionario.



“En ese momento cuatro personas de la vereda Río Grande pierden la vida, entre ellas un menor de 15 años, un hombre de 26, otro de 30 años y un adulto mayor de aproximadamente 70 años”, informó el Secretario de Gobierno de Restrepo.



Agregó Noguera que las otras dos víctimas eran residentes del municipio La Cumbre, colindante con esta vereda de Restrepo.



Según Indepaz, en la zona habría presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas locales. No obstante, respondió el Secretario, “no tenemos identificada de manera oficial la presencia de bandas criminales. Sabemos que se puede presentar, pero no lo tenemos establecido”.

“Es una zona tranquila, es agrícola, agropecuaria, hay cultivos de tomate, habichuela, es muy pacífico. Un sector muy pequeño y con pocos habitantes. Lo único es que no tienen muy buena cobertura de celular”, indicó el funcionario.



Lea también: Así salió Palmira del ranking de ciudades más peligrosas del mundo



La investigación de los hechos estará a cargo de una comisión que viene directamente desde Bogotá, confirmó Noguera. “Por el tema del paro, tenemos que esperar que llegue la comisión, quienes deben venir en helicóptero”, sostuvo.

El Secretario de Gobierno de Restrepo solicitó acompañamiento del Gobierno Departamental, además del Gobierno Nacional. “En los últimos consejos de seguridad que hemos tenido hemos expresado la preocupación de lo que ocurría a nivel nacional con la seguridad”, manifestó.



Con esta masacre ocurrida en el Valle del Cauca, ya son 35 a nivel nacional las contabilizadas este año y hasta la fecha, según cifras de Indepaz.



La región donde más se han presentado masacres en 2021 es Antioquia, con siete; seguido por Nariño y en el Valle del Cauca con seis y Cauca con cinco.