Recomendaciones para proteger sus redes sociales de los ciberdelincuentes

Redes sociales como Facebook se han convertido en el foco preferido por los ciberdelincuentes para realizar estafas en tiempos de aislamiento preventivo.



“Una amiga me comentó que desde mi perfil de Facebook hace unos días le había escrito yo para pedirle dinero. Me sorprendí porque en ningún momento había hecho algo así, por eso alerté en mi muro de la red social que alguien estaba usando mi cuenta”, narró Margarita Rodríguez.



Margarita mencionó, además, que su amiga se dio cuenta de que no era ella porque se le hizo extraño que le pidiera un favor por Facebook Messenger, la aplicación de mensajería, y no por WhatsApp.



De la misma manera, unos meses atrás, a Pilar Gómez, una caleña radicada en Australia le pasó un caso similar. Denunció que desde una cuenta falsa, con la foto de ella, alguien le habló a personas de su círculo social.

“En los mensajes que envío supuestamente en la cuenta falsa, seguido de un diálogo en el que pregunto cómo van las cosas, aseguro que quiero enviar unos regalos a la familia y que sea una sorpresa, que si me pueden ayudar sin que nadie se entere”, dijo Pilar.



Al respecto, Daniel Camacho, gerente ejecutivo de tecnología y negocios digitales de IT en Michael Page, -compañía internacional de reclutamiento especializado en mandos medios y directivos-, mencionó que los casos de suplantación de identidad en redes sociales como el de Margarita, se hacen mediante ingeniería social.



“Las personas (delincuentes informáticos) estudian el comportamiento de los usuarios, a raíz de esto planean una estrategia que los ayuda a descifrar la clave y suplantar el perfil”, agregó.

Asimismo, sostuvo que además del método de ingeniería social utilizado por los ciberdelincuentes, ellos tienen otro modo de operar como lo es el enviar correos electrónicos sospechosos que simulan ser de entidades bancarias y tienen enlaces adjuntos.

“Evitar el ingreso a enlaces de correos sospechosos, sobre todo, los que piden datos personales”, dijo Daniel Camacho.

Ante esto, el experto en ciberseguridad recomendó que “las personas eviten ingresar a los hipervínculos de correos que sean dudosos, pues cuando esto se hace, el delincuente puede tener una visualización de la pantalla y con ciertas aplicaciones llegar a descifrar la clave de las cuentas”, acotó el experto.



Camacho explicó que es importante tener presente que las entidades bancarias en la actualidad autentican los datos personales por mensajes de texto para mayor seguridad, pocas veces lo están realizando vía correo.

Sin embargo, el ejecutivo informó que si un correo de alguna compañía llega a su buzón de entrada, es necesario que las personas verifiquen en detalle que tiene el nombre completo de la entidad, pues “a los sospechosos siempre les hace falta una letra o vocal y que se pasa por alto cuando no se tiene presente”.

“Desde mi Facebook, una persona le escribió a una amiga pidiendo dinero, por eso alerté a mis amigos”, afirmó Margarita Rodríguez.

Camacho sugirió que las personas que ya fueron víctimas de suplantación de identidad en redes sociales en esta temporada, es relevante que “instalen un antivirus de una compañía certificada en sus equipos, estos son asequibles a través de la web, ni siquiera tiene que salir de casa”, ratificó.

El experto puntualizó que es bueno que las personas usen conexiones seguras, de igual manera, aconsejó que las contraseñas de las cuentas tengan un alto rango de seguridad, que cuenten con la presencia de mayúsculas, números y ojalá un carácter especial.

Sobre el tema

La suplantación de identidad en la red social Facebook se da dos maneras:



Una de las formas es mediante la creación de un perfil falso empleando el mismo nombre y foto del usuario, por lo general buscan generar algún mal utilizando el nombre de las personas.



El otro modo es cuando se hackea la cuenta, donde el ciberdelincuente bloquea el acceso de las personas a su perfil y tiene en su poder la información personal, que involucra datos, fotos y videos.