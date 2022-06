Rama Judicial pide que tribunales y juzgados cumplan los términos establecidos de tutelas

La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hicieron un llamado para que tanto los Tribunales como los juzgados cumplan con los términos establecidos para la remisión de los expedientes de tutela.



Luego de hacer un estudio, encontraron que no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el cual dispone el traslado de los fallos de tutela, los cuales deben ser enviados al día siguiente o en un plazo no mayor a 10 días, cuando se trata de fallo en segunda instancia. Sin embargo, dicho estudio arrojó que el 14.9% de las tutelas se envían después del plazo establecido.



El estudio evidenció que de 42.957 expedientes de tutela, el 14.9% se enviaron tarde. De 1.000 expedientes remitidos a la Corte, 149 son enviados de manera extemporánea.



Así mismo, el 23,3 % de los expedientes enviados a la Corte Constitucional, fueron enviados un año tarde, es decir un año después de la decisión del juez.



Por otra parte, los departamentos que presentan mayor cumplimiento de los tiempos son Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.



Teniendo en cuenta esto, los cuerpos colegiados hicieron un llamado para que los operadores jurídicos cumplan con los plazos establecidos, no solo para evitar sanciones disciplinarias, sino también para garantizar el acceso a la administración de justicia y la eficiencia en la justicia.