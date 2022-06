¿Qué tipo de reparación económica reclaman las víctimas de secuestro de las Farc?

La reparación económica a las víctimas del conflicto armado en Colombia por parte de las extintas Farc, es el mayor reclamo que las víctimas de secuestro hicieron durante toda la semana en la Jurisdicción Especial de Paz, en el marco de las tres audiencias que se desarrollaron entre martes y jueves.



“Acepto mi responsabilidad en el desarrollo de privar de la libertad a civiles y militares fuera de combate para forzar un intercambio humanitario o un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles”, expresó Pablo Catatumbo, primer exmiembro del Secretariado en reconocer su responsabilidad en la política de secuestro de las Farc con fines de canje o intercambio.



Explicó que en 1997 miembros de las Farc, entre los que se encontraba él, decidieron tomar como rehenes a policías y militares para forzar un intercambio por guerrilleros que estaban en las cárceles y en 1998, se involucraron personas civiles dentro del canje.



A pesar de estos testimonios y del perdón que han pedido los victimarios, esto no es suficiente, pues para las víctimas no solo se trata de una reparación moral, sino que también debe haber una reparación económica.



Sigifredo López, el único de los 12 diputados del Valle secuestrados que sobrevivió al cautiverio, tuvo una de las intervenciones más contundentes. “¿De dónde a acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas?”.



“Las Farc negociaron que iban a tener curules en el Congreso y también negociaron las armas a cambio de una justicia especial para ellos donde se establecen penas no privativas de la libertad. Hasta allí está bien, pero lo que también se acordó es que las víctimas iban a ser el centro del acuerdo y que iban a recibir a cambio verdad, no repetición y reparaciones simbólicas, restaurativas y económicas”, señalo Sigifredo López, y añadió que los secuestradores han recibido todo lo que se ha pactado, pero las “víctimas, en cambio, la están pasando muy mal. Son 3.200.000 personas que afectó esa guerrilla”.



Mientras tanto, Gloria Narváez, hermana de Juan Carlos Narváez, quien fue compañero de cautiverio de López, lamentó que las Farc estén diciendo “verdades a medias” y que no haya nada de reparación económica.



“Las víctimas la están pasando mal. Lo que molesta y tiene el sin sabor de impunidad, no solo a las víctimas sino a toda la sociedad colombiana, es que los exintegrantes de las Farc no han dicho la verdad plena y sigue siendo a cuenta gotas, como el caso de los diputados del Valle, pues no basta con pedir perdón. El Acuerdo de Paz tiene un problema estructural y es que en nombre de la justicia restaurativa se borró el componente económico y resulta que el perdón tiene que ser ético, cultural y económico”, explicó el entonces diputado del Valle.

¿De dónde saldría el dinero?

Lo primero que hay que aclarar es que actualmente no se sabe cuánto dinero tienen en sus cuentas los integrantes del exsecretariado de las Farc, sin embargo, según algunas versiones, ellos en La Habana habrían negociado una operación de lavado de activos. Esos millones de dólares estarían en bancos suizos y paraísos fiscales, por lo que las víctimas piden que vayan a un fondo para reparar a todo el que fue afectado por la guerrilla.



Otra opción que ven posible es que como el Estado ha incautado bienes a testaferros de las Farc, como fincas y edificios, esos recursos sean destinados para reparar a las víctimas invisibles de las Farc, y no sean administrados por la Sociedad de Activos Especiales para luchar contra el crimen organizado, como se hace regularmente.



“Algunas personas como yo vamos a renunciar a esa reparación, pero lo que queremos es que quienes no han tenido la posibilidad de recomponer su proyecto de vida y que están viviendo muy mal, accedan a este beneficio. Mientras no haya reparación económica con las víctimas la gente va a sentir impunidad”, finalizó Sigifredo.



Por ahora, no se tiene estimado cuánto dinero le correspondería a cada víctima, pero se estima que el monto esté relacionado con el flagelo sufrido y tiempo de cautiverio.