Más de 150 familias quedaron en medio de un combate entre disidencias en el Cauca

Más de 150 familias indígenas del resguardo Las Delicias, en zona rural de Buenos Aires, Cauca, quedaron en medio de enfrentamiento entre grupos criminales.



En videos de los ciudadanos quedó registrado el momento en que miembros de las disidencias Jaime Martínez de las Farc le disparaban a una aeronave militar que sobrevolaba la zona en el que se presentaban los combates.



En otras imágenes se pudo evidenciar como otro grupo de disidentes que estaba ubicado frente a la viviendas, apuntaba con sus armas.



“Le están disparando a la gente del centro poblado, se escuchan tiros hacia la casa de la autoridad, nos encontramos en el primer piso, ¡por Dios, ayúdennos, no nos dejen solos!”, decía el gobernador del resguardo Las Delicias, Henry Chocué, mientras se escuchaban los tiros de fondo.



Por su parte, el concejero mayor del Cric en la zona norte, Mauricio Capaz, indicó que la situación de fuego cruzado que se registró es de "altísimo riesgo, más en un caserío donde hay unas 150 viviendas y sus familias”.



A su vez, el secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, rechazó este hecho e indicó que es "una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario", pues, "están involucrando a la sociedad civil en una confrontación que no hacen parte”.



Cabe mencionar que el enfrentamiento duró aproximadamente tres horas y por fortuna no dejó personas lesionadas.



Por último, Mauricio Capaz señaló que las "las estructuras armadas, independientemente de sus orígenes o sus fines", deben comprender que "la población civil debe sacarse de todo tipo de confrontación, que la población civil siempre va a ser vulnerable frente a la capacidad armada que tenga o no tenga cualquier grupo”.