¿Quién es José Daniel Gualdrón, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali?

Con el reto de mejorar la seguridad y las cifras de criminalidad en la capital del Valle, se posesionó en la mañana de ayer el coronel José Daniel Gualdrón Moreno, como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



El acto, realizado en el Parque de las Banderas, estuvo acompañado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; la directora seccional de Fiscalías Cali, Sandra Eugenia González, y el jefe nacional del Servicio de Policía, Javier Josué Martín.



El nuevo Comandante es oriundo del municipio de Flandes, Tolima, y tiene 34 años de servicio en la institución. Dentro de su trayectoria se destaca el haber sido Comandante de la Policía de Risaralda hasta el año 2020, donde obtuvo el primer lugar a nivel nacional en resultados operativos en reducción de delitos, lo que le valió un reconocimiento por parte del Gobernador del departamento.



“Cali lo recibe con los brazos abiertos; debemos continuar con el esfuerzo interinstitucional para luchar contra el delito. Entre los retos, está el mantener la tendencia descendente que tienen los homicidios en la ciudad”, aseveró el alcalde Jorge Iván Ospina durante el acto.

El mandatario añadió: “Se debe trabajar en que no se instalen en la ciudad estructuras criminales que controlen el territorio; si existe algo que a mí me preocupa, es que a Cali lleguen organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa o el Tren de Aragua, que en otras partes del país ya asumen el control”.



José Daniel Gualdrón tiene en su haber 76 reconocimientos y 171 felicitaciones en su trayectoria. Además, durante del 2021, se desempeñó como subdirector de Tránsito y Transporte.

“Venimos a fortalecer actividades y trabajo; retomar algunas y cambiar algunas estrategias, entre ellas vamos a potenciar lo que es la prevención desde dos ópticas: la disuasión y el control. La primera, tiene que ver con la visibilidad, con el policía más cercano al ciudadano, con el policía que vuelva al barrio, al parque; con el policía que se reuna con todos los actores que de una u otra forma quieren el bien para su ciudad”, expresó el coronel Gualdrón.



Lea También: Policía reveló lo que en realidad ocurrió en presunto robo masivo en peaje de El Cerrito



Gualdrón recibe la ciudad con la tasa de homicidios más baja en 30 años, con una reducción en este delito del 24%, con corte al 9 de octubre, según el Observatorio de Seguridad de Cali.

No obstante los últimos hechos de violencia, como la masacre presentada en el barrio Brisas de Mayo, en Siloé, ponen en duda si la ciudad llegará al final del año sin que cruce la barrera de los 1000 homicidios.



De otra parte, y al hacer el comparativo con el mismo periodo del año anterior, revela el Observatorio un incremento en delitos como el hurto a personas con 16.614 casos denunciados, frente a los 13.762 del 2021. Es decir, un 21% más.



“Si no hacemos un esfuerzo concurrente, planificado entre Policía y Estado, Estado y comunidad, no hay posibilidad alguna de obtener resultados”, afirmó Jorge Iván Ospina.



Por su parte el coronel Gualdrón indicó que: “Tenemos nosotros una legislación que nos permite sancionar a aquellos que infringen las normas, potenciar la inteligencia de la policía judicial para apoyar la prevención, evitar que se presenten hechos y si se llegan a presentar, esclarecerlos y no dejar que queden impunes”.



Según indicadores de la encuesta de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 82,3% de los caleños se siente inseguro; el 71,1 % lo siente en su propio barrio, y el 68,3 % afirma que los habitantes de la ciudad nunca cumplen con las normas de convivencia establecidas.



La principal razón de por qué se sienten así, es el impacto de la delincuencia (hurtos y homicidios), con un 77,2 % de las respuestas. Le sigue un 12,2 % de personas que consideran que es por falta de Fuerza Pública en las calles. Retos que deberá afrontar el nuevo Comandante de la Policía, de cara al último trimestre del año.