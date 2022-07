Procuraduría reportó que más de 180 mil estudiantes no están recibiendo servicio del PAE

La Procuraduría General de la Nación reportó que 183.731 estudiantes de colegios públicos no están recibiendo las raciones alimentarias del Programa Escolar de Alimentación (PAE), alimentación que reciben los estudiantes durante las jornadas escolares.



La procuradora general, Margarita Cabello, informó que al caso más preocupante que se está presentando es en el departamento del Magdalena en donde se han cumplido más de 100 días sin prestar y garantizar el servicio a más de 147.000 estudiantes de colegios en todo ese territorio.



Particularmente en Ciénaga, 24.938 estudiantes aún no reciben la alimentación. En el departamento del Huila, en Pitalito, 11.546 niños, niñas y adolescentes escolares no están recibiendo el servicio del PAE.



“Esta situación es inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, por lo que hace un enérgico llamado a todas las autoridades para que cumplan con su deber inmediatamente”, afirmó Cabello frente al caso.



La Procuraduría le solicitó a las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) actuar y tomar las medidas necesarias para que se garantice el servicio de alimentación y que no se vea interrumpido.