Entre las principales preocupaciones del Ministro de Defensa, Diego Molano, de cara a las próximas elecciones presidenciales, está la seguridad en Buenaventura y en puntos neurálgicos de Cali, como Puerto Rellena, Sameco y Meléndez.



En entrevista con El País, Molano habló de la importancia de haber dado de baja a ‘Mayimbú’ antes de la segunda vuelta electoral, respondió a los cuestionamientos que hay sobre su gestión por los constantes ataques terroristas en el Cauca y explicó cómo se trabaja en el Valle para tener elecciones en calma.



¿Cómo se garantizará la seguridad en el Valle del Cauca durante las elecciones del próximo domingo?

El Plan Democracia ya inició su tercera fase para garantizar la seguridad en la segunda vuelta presidencial. Esta estrategia tiene varios componentes y uno de ellos es desplegar todas las fuerzas en su máxima capacidad, esto comprende a los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Queremos que todos los puestos de votación tengan protección de la Policía o soldados.



Antes, durante y después de las votaciones estaremos listos. De los 320.000 hombres hay 80.000 desplegados en infraestructuras críticas, es decir, en vías, entradas y salidas de las ciudades capitales y en las estaciones del sistema de transporte público.



En el caso del Valle del Cauca estaremos con especial atención en las entradas y salidas de Buenaventura, además de todo lo que tiene que ver con el Puerto. También estaremos presentes en la Vía Panamericana.

En el caso de Cali se realizó un trabajo con la Policía Metropolitana para identificar dónde puede haber algún tipo de amenaza por bloqueo. Examinamos Puerto Rellena, Sameco y el sector de Meléndez, pues en todos estos lugares habrá soldados y efectivos de Colombia aplicando diferentes mecanismos de control que garanticen la seguridad.



¿Tiene conocimiento de acciones violentas que estén programados para el domingo en la tarde?

Ha habido información de redes sociales donde se convoca a asistir a determinados puntos, pues dependiendo del resultado de las elecciones estas personas podrían celebrar o llamar a un estallido social. En esos potenciales puntos de concentración también van a estar desplegados, de forma preventiva, nuestros oficiales de la Fuerza Pública, especialmente la Policía Nacional.



Es claro que a lo largo de esta semana se han presentado hechos que buscan generar bloqueos, como el que sucedió el pasado miércoles en la Universidad del Valle. En esta situación de inmediato se reaccionó por parte de la Policía para que no se mantuvieran esos bloqueos.



Hay un esquema de monitoreo y seguimiento permanente en todas las regiones del país para tener capacidad de reacción en cada rincón de Colombia, especialmente en ciudades principales. En varios municipios del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas por riesgo electoral.



¿Cuáles son los lugares que a usted más le preocupan?



En algunos casos se han identificado amenazas de constreñimiento electoral por grupos armados ilegales. En el caso del Valle es claro que la principal afectación podría estar en Buenaventura, ciudad donde hay señales de constreñimiento.



Pasando a otro tema, ¿Qué significó la neutralización de alias Mayimbú?

La muerte de ‘Mayimbú’ es una victoria para la tranquilidad y la seguridad del Cauca, Valle y Nariño. Este hombre se había convertido en el azote de estos departamentos con sus actuaciones terroristas, con el asesinato de líderes sociales y también con el homicidio de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, hace algunos años.



Este personaje también manejaba el narcotráfico y toda la corrupción que hay alrededor de esos recursos. Alias Mayimbú se había convertido en uno de los principales perpetradores de violación de derechos humanos y de atentados terroristas en los casos de Padilla, Corinto y Santander de Quilichao.



¿Por qué, a pesar de que se sabía que iban a ocurrir retaliaciones por la muerte de ‘Mayimbú’, no se lograron controlar hechos terroristas como la explosión de una motobomba en Caloto?

Esta semana estuvimos en el Cauca en una reunión con los militares y se activaron todas las alertas frente a esta potencial afectación, sin embargo, no es fácil controlar todas las actuaciones de estos grupos, pero se hace un permanente seguimiento. Seguirá la ofensiva contra las Disidencias de las Farc y las capturas contra quienes tengan intenciones terroristas.



¿Qué balance hace de su gestión al frente de la cartera de Defensa?

Asumimos esta cartera con un propósito de mantener acciones en tres niveles fundamentales. El primero fue combatir con todas nuestras fuerzas los símbolos del mal de Colombia. Recibimos el país con aproximadamente 13.000 hombres en armas y seis grupos armados y hoy lo vamos a entregar con 11.000 hombres en estos grupos, lo que significa una reducción de 2000.



Además, entregamos a Colombia con la captura de los principales cabecillas de todos estos grupos. De las Disidencias de las Farc en el suroccidente del país cayeron alias Jhonier y Mayimbú, los otros huyeron de Colombia y buscaron refugio en Venezuela y ya quedaron fuera de circulación por sus propias acciones ilegales.



En el caso del ELN, neutralizamos a alias Fabian y la semana pasada a ‘Pirry’. Estos dos personajes eran los únicos que quedaban de la dirección nacional, los otros están en Venezuela o en Cuba. Sobre el Clan del Golfo logramos neutralizar a su principal cabecilla que es alias Otoniel.



En materia de seguridad ciudadana el año pasado, cuando ocurrieron los bloqueos, pudimos salir adelante y estar con los ciudadanos en Cali y el Valle del Cauca, todo esto a pesar de tantas dificultades e intenciones perversas que tenían. También se fortaleció la Policía con leyes de transformación ciudadana, pues esta institución hoy inicia un proceso de cambio muy positivo para tener mejores oficiales.



¿Qué le quedó pendiente por hacer en el Valle del Cauca?

El principal enemigo del Cauca y el Valle es el narcotráfico porque es el que origina que las Disidencias de las Farc tengan recursos para generar violencia. Esto lo vimos en los paros del año pasado cuando mandaban plata para que afectaran, a través de acciones criminales, a Cali y el Valle