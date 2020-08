Presidenta de la JAC del barrio Obrero denuncia amenazas de muerte

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Claudia Sáenz, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero, denunció que por medio de un panfleto la han amenazado de muerte.



De acuerdo con la denunciante y líder de esa comunidad, esta amenaza se debe a que ella ha sido una de las principales promotoras de las protestas que se han venido presentando en ese sector por la inseguridad que está viviendo el barrio.



"Los inmigrantes venezolanos estamos arrechos con Claudia de la junta. Cuidate. Si sigue mariconiando le damos pizo, la vamos a callar", se lee en el panfleto.

Sáenz comenta que es injusto que esté en peligro, cuando ella y el resto de la comunidad solo han hecho lo correcto al pedir a las autoridades aumentar la seguridad en el sector.



"Yo había escuchado rumores desde que empezaron las protestas, pero no fue hasta el sábado que me tiraron el papel por el garaje de la casa. Por muy mal escrito que esté, no le resto importancia", comentó Claudia.



La mujer señala que en el parque central y en las calles del barrio se ve la presencia vendedores de drogas y delincuentes, entre los que estarían extranjeros.



Estas protestas serían el detonante de las amenazas de muerte que ha recibido la presentada de la JAC de ese barrio.



Sin embargo, la líder aún no ha hecho la denuncia ante la Fiscalía.



"Me dijeron que la denuncia era de manera virtual, pero uno se mete y hay opción para otros delitos pero no amenazas. Llamo a la Línea 122 y nunca me contestan. El proceso es complicado y no tiene fluidez", comentó.



Por ahora, la líder de esta comunidad anunció que seguirá adelante con la denuncia sobre este acto, para poder dar con los responsables.