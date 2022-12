Por salud de la juez, no habrá más audiencias del caso Álvaro Uribe Vélez este año 

Por problemas de salud, la juez 41 penal del circuito con funciones de conocimiento decidió postergar hasta enero las audiencias en las que las víctimas se pronuncian sobre la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno de testigos.

La diligencia judicial continuará el 16 de enero de 2022 y se extenderá por dos semanas más.



En las razones expresadas por el juzgado, se expresan la incapacidad de la jueza por los días lunes, martes y miércoles, además del festivo del 8 de diciembre.



"Habida cuenta que la señora jueza se encuentra incapacitada hasta el miercoles, y como quiera que el jueves es festivo, solo tendríamos el viernes para continuar la audiencia, situación que la doctora no considera adecuada para llevar un hilo conductor de forma concentrada", expresó el despacho de la jueza.



En la audiencia que busca la preclusión del proceso contra Uribe por presuntos falsos testigos, la Fiscalía ya presentó sus argumentos y actualmente el abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba, presenta su posición frente a la solicitud.



En la última audiencia realizada el primero de diciembre, Villalba, calificó de temeraria la solicitud de la Fiscalia para precluir el proceso, pues la primera solicitud presentada en el mismo sentido y, según él, con las mismas pruebas, fue negada ya por una juez.



“La Fiscalía por concentrarse en la persecución de víctimas y testigos dejó de lado lo que esencialmente tenía que hacer, esto es, no dejar la más mínima duda en su solicitud de preclusión”, concluyó el abogado.