¿Por qué alias La Negra, presunta autora intelectual del homicidio de funcionarias de Univalle, sigue vinculada a la institución?

Luego de la captura de los presuntos autores del doble homicidio de María Elena Mendoza y Gloria Mendoza, ambas funcionarias de Univalle, el rector de la Institución, Edgar Varela, confirmó que una de las responsables del hecho corresponde a una trabajadora activa de la universidad.



La funcionaria, identificada como Laydy Joanna Valencia, alias La Negra, fue capturada por ser la presunta autora intelectual de los hechos, y según las autoridades pertenece a una supuesta red de estafas que ofrecía cupos laborales al interior de la Universidad del Valle por montos entre dos y seis millones de pesos.



Según la Fiscalía, La Negra habría contratado a María Elena Mendoza y Gloria Mendoza para ofrecer dichos cupos a personas y poder estafarles. Sin embargo, debido a las reclamaciones de las mujeres por la no vinculación de las personas que habían pagado dinero para poder trabajar en la universidad y la no devolución de la plata, La Negra contrató a un sicario del norte del Valle para que acabara con María y Gloria.



El rector de Univalle afirmó que Laydy Joanna Valencia se desempañaba dentro de la universidad como una de las trabajadoras de la biblioteca y que de momento no se le ha suspendido el contrato debido a que las autoridades no han solicitado la suspensión del mismo.



“La Fiscalía debe solicitar la suspensión temporal de la funcionaria porque no nos ha llegado todavía. En el momento que llegue, supongo que será después de Semana Santa, procederemos de acuerdo a la ley a la suspensión provisional de la funcionaria que está acusada de estar participando como autora intelectual del crimen”, afirmó el rector de la Universidad del Valle.



Asimismo, Varela enfatizó que no hay pruebas sobre un posible cartel de venta de cargos al interior de la institución y que lo que afirmó la Fiscalía, tras las investigaciones, corresponde a una supuesta red de estafas en la que no se contrató a nadie.